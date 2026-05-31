Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng
Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

31/05/2026 10:05 GMT+7

Một đoạn clip ghi lại cảnh người tự xưng là thầy dạy lái xe có lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng CSGT rồi tiếp tục cho học viên điều khiển xe rời đi đã gây xôn xao mạng xã hội. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh để xem xét xử lý các hành vi vi phạm liên quan.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), qua làm việc với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định vào chiều 29.5, người này sử dụng xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho một học viên trên quốc lộ 1B, đoạn từ cầu Phù Đổng hướng về cầu Thanh Trì, thuộc địa bàn phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình lưu thông, học viên đã điều khiển xe đi vào làn đường dành cho xe mô tô, vi phạm quy định về làn đường nên bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra.

Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình làm việc, người hướng dẫn lái xe đã có những phát ngôn không phù hợp với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Sau đó, người này trích xuất video và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 5 đang tiếp tục xác minh để làm rõ việc người này có vi phạm quy định về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét xử lý hành vi đi sai làn đường của học viên cùng các vi phạm khác nếu được phát hiện.

CSGT hóa trang ghi hình, hàng loạt tài xế bị phạt nguội trên cao tốc

Chỉ một cú chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc, nhiều tài xế đã bị camera nghiệp vụ của CSGT ghi hình để xử phạt nguội. Đây là lỗi nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn khi các phương tiện di chuyển tốc độ cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
