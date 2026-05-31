Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), qua làm việc với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xác định vào chiều 29.5, người này sử dụng xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho một học viên trên quốc lộ 1B, đoạn từ cầu Phù Đổng hướng về cầu Thanh Trì, thuộc địa bàn phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Trong quá trình lưu thông, học viên đã điều khiển xe đi vào làn đường dành cho xe mô tô, vi phạm quy định về làn đường nên bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra.

Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình làm việc, người hướng dẫn lái xe đã có những phát ngôn không phù hợp với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Sau đó, người này trích xuất video và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 5 đang tiếp tục xác minh để làm rõ việc người này có vi phạm quy định về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét xử lý hành vi đi sai làn đường của học viên cùng các vi phạm khác nếu được phát hiện.