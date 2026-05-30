Chuyển động 12h: Lý do không bán cả xăng khoáng và E10? | Những nỗi 'ám ảnh' trạm chờ xe buýt

Chuyển động 12h ngày 30.5.2026 có những nội dung chính sau:

Chuyển động 12h: Lý do không bán cả xăng khoáng và E10 | Những nỗi ‘ám ảnh’ trạm chờ xe buýt

Bộ Công thương có chỉ đạo mới về xăng E10 trước ngày 1.6

Thực hiện Thông tư số 50/2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu một số vấn đề liên quan xăng sinh học E10.

Cụ thể, thương nhân đầu mối kinh doanh, đầu mối sản xuất và thương nhân phân phối phải thực hiện nghiêm lộ trình là từ ngày 1.6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Những trạm chờ "đội nắng, phơi mưa": Đợi xe buýt hay đợi... sự đổi thay?

Nhà chờ hay trụ dừng xe buýt - đó là điểm chạm đầu tiên của nhiều hành khách trước khi bắt đầu một hành trình. Một không gian chờ sạch đẹp, hiện đại không chỉ mang lại sự dễ chịu, mà còn là thước đo văn minh của giao thông công cộng đô thị. Tại TP.HCM, trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai... hệ thống này đã khoác lên mình một diện mạo mới, với camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, bảng thông tin rõ ràng và mái che tươm tất.

Thế nhưng, bức tranh giao thông công cộng không chỉ có những gam màu sáng. Trên các tuyến đường như Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Văn Sỹ hay Cách Mạng Tháng Tám... vô số trụ dừng đang rơi vào cảnh nhếch nhác. Bảng tuyến bị vẽ bậy, không gian bị bủa vây bởi rác thải, hay thậm chí bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, bán hàng rong.

WHO thử nghiệm phương pháp điều trị Ebola giữa đại dịch

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28.5 khuyến nghị ưu tiên 3 phương pháp điều trị thử nghiệm đối với bệnh do vi rút Ebola chủng Bundibugyo gây ra, trong bối cảnh dịch tiếp tục bùng phát tại CHDC Congo và các quốc gia lân cận.

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ WHO, 3 ứng viên điều trị được ưu tiên gồm: MBP134 của Mapp Biopharmaceutical, Maftivimab của Regeneron, và thuốc kháng vi rút Remdesivir của Gilead Sciences. Đây đều là các hãng dược - công nghệ sinh học có trụ sở tại Mỹ. WHO nhấn mạnh các thuốc và vắc xin tiềm năng cần được đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng để có thêm dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả. Ngày 28.5, ông Jean Kaseya, người đứng đầu cơ quan y tế của Liên minh châu Phi, cho biết vắc xin sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

