Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.3.2026

Thanh Niên
28/03/2026 06:00 GMT+7

Tin tức Metro TP.HCM vào guồng "nước rút", Tư vấn mùa thi ở "điểm hẹn" quen thuộc suốt 2 thập niên, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên lần II - 2026 cúp THACO: Chờ làn gió mới từ đội chủ nhà… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.3.2026.

Metro TP.HCM vào guồng "nước rút"

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.3.2026- Ảnh 1.

TP.HCM đang đẩy mạnh tiến độ các tuyến metro trọng yếu, đi kèm với phát triển đô thị theo mô hình TOD

Ảnh: Nhật Thịnh

Sân bay chờ metro, kỷ nguyên tiến biển chờ metro, cuộc cách mạng giao thông xanh cũng trông chờ vào metro… Chưa bao giờ, tiến độ khung hạ tầng xương sống của TP.HCM lại đứng trước áp lực gắt gao như giai đoạn hiện nay.

Tư vấn mùa thi ở "điểm hẹn" quen thuộc suốt 2 thập niên

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.3.2026- Ảnh 2.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt vào sáng thứ bảy, ngày 28.3

ẢNH: KỲ PHONG

Cuối tháng 3, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và mùa tuyển sinh đại học sắp đến, gần 5.000 học sinh lớp 12 tại Đà Lạt và Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) chờ đón chương trình Tư vấn mùa thi 2026, "điểm hẹn" quen thuộc suốt hơn 2 thập niên qua.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO: Chờ làn gió mới từ đội chủ nhà

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.3.2026- Ảnh 3.

Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang (trái) sẵn sàng tạo bất ngờ trong trận ra quân

ẢNH: ĐỘC LẬP

15 giờ 15 hôm nay 28.3, trên sân Trường ĐH Nha Trang diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, trực tiếp trên FPT Play, VTV9, HTV Thể thao, SCTV, KTV và các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.3.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.3.2026

Tin tức Chạy đua đưa xăng sinh học E10 ra thị trường; Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM; Chiến sự Iran sắp đến hồi kết hay "câu giờ"?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.3.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.3.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.3.2026

Khám phá thêm chủ đề

Metro TP.HCM Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Đà Lạt Cúp THACO tư vấn tuyển sinh Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
