Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
25/03/2026 06:12 GMT+7

Tin tức Chạy đua đưa xăng sinh học E10 ra thị trường; Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM; Chiến sự Iran sắp đến hồi kết hay "câu giờ"?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.3.2026.

Chạy đua đưa xăng sinh học E10 ra thị trường

Chính phủ đề nghị đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xăng E10 vào tháng 4 tới để giảm phụ thuộc nguồn xăng khoáng nhập khẩu

Thủ tướng đã chỉ thị rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4 năm nay, sớm hơn lộ trình (1.6.2026) khoảng 2 tháng. (trang 7)

Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM

Việc tuyển sinh đầu cấp các chương trình đặc thù, trường tiên tiến năm nay dự kiến không giới hạn theo ranh giới hành chính

Với gần 550.000 học sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10, lớn nhất từ trước đến nay, TP.HCM sẽ triển khai những quy định mới, điều chỉnh phù hợp trong tuyển sinh đầu cấp so với trước đây để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. (trang 16)

Chiến sự Iran sắp đến hồi kết hay "câu giờ"?

Một khu vực bị tấn công ở thủ đô Tehran vào ngày 23.3

Dù phía Iran bác bỏ về việc đang đàm phán với Mỹ nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định hai bên đạt được đồng thuận 15 điểm. Liệu cuộc chiến sắp đến hồi kết hay chỉ là hạ nhiệt để kéo dài thời gian? (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026

Tin tức Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ; Giá vàng lao dốc, tiết kiệm hưởng lợi; Chiến sự Iran "xuống thang" mong manh… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.3.2026.

