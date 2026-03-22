Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.3.2026

22/03/2026 05:59 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.3.2026 Tin tức Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng tìm "lời giải cho tương lai", Chung kết hứa hẹn kịch tính… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.3.2026.

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 21.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng tiến tới tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: GIA HÂN

Hàng nghìn học sinh Đà Nẵng tìm "lời giải cho tương lai"

Gần 5.000 học sinh lớp 12 tại TP.Đà Nẵng tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 để lắng nghe thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và "tìm lời giải" cho bài toán chọn ngành, định hướng tương lai.

Hoạt động tư vấn trực tiếp tại chương trình Tư vấn mùa thi luôn thu hút sự theo dõi của học sinh, phụ huynh

ẢNH: HUY ĐẠT

Chung kết hứa hẹn kịch tính

15 giờ hôm nay (22.3), trên sân Trường ĐH Nha Trang diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) giữa đội Trường ĐH Thủy lợi và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (9) và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (15) hứa hẹn mang đến trận chung kết hấp dẫn, kịch tính

ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Tư vấn mùa thi 2026 Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO Bầu cử quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận