Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.3.2026

Thanh Niên
20/03/2026 06:10 GMT+7

Tin tức TP.HCM chăm sóc hơn 1,5 triệu người cao tuổi, Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bước ngoặt nguy hiểm trong xung đột Trung Đông… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.3.2026.

TP.HCM chăm sóc hơn 1,5 triệu người cao tuổi

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.3.2026 - Ảnh 1.

Từ năm 2026, 100% người cao tuổi ở TP.HCM được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử

Ảnh: Duy Tính

Dân số TP.HCM đang gia tăng và già hóa dân số cũng tăng nhanh, đặt ra vấn đề nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi để họ sống khỏe và sống thọ. (Trang 4)

Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.3.2026 - Ảnh 2.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong một giờ học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11 và 12.6

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khi công bố điều chỉnh quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT công bố lịch thi, hướng dẫn đăng ký dự thi và những mốc thời gian quan trọng liên quan đến thí sinh. (Trang 16)

Bước ngoặt nguy hiểm trong xung đột Trung Đông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.3.2026 - Ảnh 3.

Vụ cháy gần mỏ khí South Pars tại tỉnh Bushehr (Iran) ngày 18.3

ẢNH: REUTERS

Israel và Iran đã mở rộng mục tiêu tấn công sang hạ tầng năng lượng, gây hệ lụy to lớn cho khu vực lẫn toàn cầu. (Trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.3.2026

Tin tức Bình ổn giá xăng dầu: Cần giải pháp đồng bộ; “Sóng thần” trên thị trường vàng bạc; Dầu khí trở thành “con tin” của cả Mỹ lẫn Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.3.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.3.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.3.2026

