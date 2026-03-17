Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.3.2026

Bình ổn giá xăng dầu: Cần giải pháp đồng bộ

Sau 5 lần xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đà tăng của giá xăng dầu trong nước đã tạm kiểm soát. Thế nhưng để đi đường dài, cần có các giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn.

Cần tăng dự trữ xăng dầu quốc gia, tiến đến tự chủ hoàn toàn nguồn cung nhằm giảm áp lực tăng giá của thế giới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

“Sóng thần” trên thị trường vàng bạc

Mua vàng lỗ hơn chục triệu đồng/lượng; với bạc, số lỗ gần gấp đôi... Cơn “sóng thần” quét qua thị trường vàng bạc khiến nhà đầu tư đổ tiền vào đây kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra đã sập sóng.

Giá bạc giảm sâu ẢNH: THANH XUÂN

Dầu khí trở thành “con tin” của cả Mỹ lẫn Iran

Giá dầu thô tiếp tục khó lường, trong bối cảnh nếu như Iran gây sức ép cho Mỹ và đồng minh bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz thì Washington đang muốn tấn công cơ sở chứa dầu lớn nhất của đối phương.