Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026

Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị T.Ư 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo và đặt ra 4 yêu cầu lớn.
Giá vàng lao dốc, tiết kiệm hưởng lợi
Giá vàng lao dốc mạnh trong khi lãi suất tiết kiệm lên cao thu hút dòng vốn chảy vào. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhờ thế cũng gia tăng.
Chiến sự Iran "xuống thang" mong manh
Thông báo trên mạng xã hội Truth Social tối qua (23.3), Tổng thống Trump thông báo đã đàm phán với Iran, Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày.
