Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026

24/03/2026 06:03 GMT+7

Tin tức Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ; Giá vàng lao dốc, tiết kiệm hưởng lợi; Chiến sự Iran "xuống thang" mong manh… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.3.2026.

Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị T.Ư 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo và đặt ra 4 yêu cầu lớn.

Giá vàng lao dốc, tiết kiệm hưởng lợi

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026- Ảnh 2.

Giá vàng lao dốc khiến người mua đầu tháng 3 đến nay lỗ nặng

Giá vàng lao dốc mạnh trong khi lãi suất tiết kiệm lên cao thu hút dòng vốn chảy vào. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhờ thế cũng gia tăng.

Chiến sự Iran "xuống thang" mong manh

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.3.2026- Ảnh 3.

Tổng thống Trump trong lần phát biểu ở Nhà Trắng vào ngày 19.3 vừa qua

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social tối qua (23.3), Tổng thống Trump thông báo đã đàm phán với Iran, Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày.

