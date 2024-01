Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.1.2024

Du xuân 2024, chọn tour nội hay ngoại ?

Du khách tham quan phố cổ Hội An NAM THỊNH

Gần 2 tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều công ty lữ hành đã tiến sát kế hoạch bán hàng trong mùa cao điểm đầu tiên của năm mới. Một mùa tết sôi động kỳ vọng mang đến một năm du lịch rực rỡ.

Đề xuất xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn đang tạo được sức răn đe tốt ĐÌNH HUY

Đề xuất này được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nêu ra tại hội thảo "Tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ" do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 29.1.

Mưu sinh khi tết cận kề: Những bờ vai lõm rong ruổi phố thị

Vai bà Huệ bị lõm xuống vì mang 20 kg mỗi ngày UYỂN NHI

Giờ đây khi tết đang cận kề, vẫn không khó bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lam lũ oằn vai gánh bán các loại món ăn, đồ dùng... đi khắp tuyến đường, con hẻm...