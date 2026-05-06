Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.5.2026

06/05/2026 05:59 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.5.2026 Tin tức Lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Tín hiệu tích cực?, Người cho thuê nhà có được nâng ngưỡng chịu thuế?, Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran lung lay sau đụng độ ở Hormuz… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.5.2026.

Lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Tín hiệu tích cực?

Hôm qua (5.5), kết thúc thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD-ĐT ghi nhận số thí sinh đông kỷ lục với hơn 1,2 triệu em. Vậy xu hướng chọn môn thi để tốt nghiệp và xét tuyển ĐH có gì thay đổi?

Học sinh lớp 12 đã hoàn tất việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay vào chiều qua (5.5)

Người cho thuê nhà có được nâng ngưỡng chịu thuế?

Người cho thuê nhà có được miễn thuế khi ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh được nâng lên 1 tỉ đồng? Nếu đã nộp thuế trong quý 1 thì có được hoàn lại hay không?… Đây là những thắc mắc được nhiều bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên trong những ngày qua.

Sau khi nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, người cho thuê nhà có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm sẽ không phải đóng thuế?

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran lung lay sau đụng độ ở Hormuz

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông đang bị đe dọa sau khi lực lượng Mỹ và Iran khai hỏa vào nhau ở eo biển Hormuz, và lãnh thổ UAE bị tấn công.

Các tàu chở hàng đang neo ở eo biển Hormuz, ngoài khơi TP.Bandar Abbas (Iran) ngày 4.5

