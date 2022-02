Tin tức giáo dục đặc biệt 17.2: Đề xuất giải pháp vực dậy mầm non tư thục

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.2) còn thông tin thời gian thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học theo các phương thức riêng của trường.

Bộ GD-ĐT đề xuất gì?

Việc đóng cửa trường mầm non quá dài không chỉ khiến trường mầm non tư thục kiệt quệ, giáo viên mất việc, lao đao mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Đó là chưa kể còn gây nên những khó khăn, tăng gánh nặng cho hệ thống trường mầm non công lập.

Trẻ mầm non từ 0 - 4 tuổi không thuộc diện phổ cập nên hệ thống trường mầm non công lập ở các thành phố lớn từ nhiều năm nay không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Chính vì vậy, càng ở những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh càng phải dựa vào cơ sở mầm non tư thục để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc sau đợt nghỉ dịch kéo dài vừa qua nếu nhiều cơ sở mầm non tư thục giải thể thì hệ thống công lập sẽ càng quá tải và người dân đứng trước nguy cơ không có chỗ gửi trẻ.

Để vực dậy trường mầm non tư thục, Bộ GD-ĐT đề xuất Chính phủ một số giải pháp. Cụ thể về những giải pháp này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.2).





Những lưu ý khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển cho phương thức tuyển sinh riêng.

Theo phương án tuyển sinh đã công bố, các trường đại học đều sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển. Trong đó, ngay trong tháng 2 và đầu tháng 3 tới, nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ cho phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT.

Tham gia xét tuyển sớm ngay thời điểm này, thí sinh cần có những lưu ý gì về cách thức chuẩn bị hồ sơ và những điều kiện khác? Thông tin cụ thể sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.2).