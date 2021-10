Tin tức giáo dục đặc biệt 4.10: Bức xúc tăng học phí dù dịch bệnh

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.10) còn nêu một thực trạng rất đáng lo ngại: Hiện tượng dùng bằng tốt nghiệp THPT giả đi học đại học và làm việc.

Trường tư không giảm học phí mà còn tăng

Theo điều 17 Nghị định 81 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.10.2021, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, các địa phương được quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng. Căn cứ vào quy định này, năm học mới bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khá nhiều địa phương đã có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông.

Chẳng hạn UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc miễn 100% học phí học kỳ 1 cho học sinh năm học 2021-2022, trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Tại Hà Nội, học sinh khối công lập, tư thục đều được hỗ trợ 50% mức học phí hằng tháng trong năm học 2021-2022. Nhiều địa phương khác đều có hỗ trợ học phí cho người học…

Trong khi đó, một số trường tư thục không những không miễn giảm mà còn tăng học phí dù Bộ GD-ĐT và địa phương đã có văn bản đề nghị giữ nguyên mức thu của năm trước.





Trước thực tế này, Bộ GD-ĐT nói gì? Những quy định, đề nghị của Bộ xoay quanh vấn đề học phí sẽ có trong Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.10).

Cách nào để ngăn chặn vấn nạn bằng giả?

Thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cuối tháng 9 cho biết phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học, cơ quan ở huyện Cư Kuin. Tất cả những trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Trong đó có 13 trường hợp đang làm việc tại các trường học tại H.Cư Kuin. Trong số đó 7 trường hợp là giáo viên mầm non và tiểu học, còn lại là bảo vệ và nhân viên y tế.

Đây là thực tế đáng quan ngại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao hạn chế được tình trạng này? Việc xác minh bằng thật giả có thuận lợi? Lỗ hổng nào gây ra vấn nạn này? Bài phản ảnh và ghi nhận trong Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ nêu lên những bức xúc này.