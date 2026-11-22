FBI trở thành mục tiêu bị tấn công mạng

Trả lời Đài Fox News ngày 21.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vụ tấn công mạng vào dữ liệu của FBI là điều không tốt, song ông muốn nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ tích cực.

Truyền thông Mỹ ngày 21.11 đưa tin FBI bị tấn công mạng lần thứ 2 trong 2 tháng. Tin tặc đã truy cập vào Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia, cơ sở dữ liệu nhạy cảm lưu trữ hồ sơ vân tay của FBI, thông tin người bị truy nã, tội phạm bạo lực, người mất tích và các dữ liệu liên quan. Hệ thống này chỉ lực lượng thực thi pháp luật được quyền truy cập. Hiện chưa rõ dữ liệu nào đã bị đánh cắp.

Trụ sở FBI tại thủ đô Washington D.C, Mỹ ẢNH: REUTERS

"Điều này không tốt và tôi không thích chuyện đó. Thế nhưng có thể chúng ta sẽ biết được những điều vốn sẽ không bao giờ biết", ông Trump nói, cho rằng tin tặc có thể hé lộ thông tin về “gian lận bầu cử” hay các cuộc điều tra của FBI nhằm vào Nga.

Trước FBI, cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng bị tin tặc tấn công. Trong khi đó, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) ghi nhận sự cố phần mềm nội bộ làm gián đoạn các hoạt động. Những vụ việc trên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi các cơ quan chính phủ bị nhắm đến.

Ông Eisenkot mời đảng của Thủ tướng Netanyahu đàm phán lập liên minh

Hãng AFP đưa tin đảng Yashar tại Israel ngày 21.11 thông báo lãnh đạo Gadi Eisenkot, người được giao nhiệm vụ lập chính phủ mới, đã mời đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đàm phán lập liên minh để tạo thế đa số tại quốc hội.

Đáp lại, Likud yêu cầu chấm dứt mọi công kích cá nhân và tẩy chay chính trị nhằm vào ông Netanyahu, đồng thời kêu gọi lập chính phủ không có các đảng Ả Rập. Ông Eisenkot để ngỏ hợp tác với thành viên Likud nhưng từng bác bỏ việc tham gia chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo.

Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6.12 để lập chính phủ thay thế ông Netanyahu, sau khi không bên nào giành được đa số ghế tại cuộc bầu cử quốc hội tháng 10. Trong ngày 20.11, ông tuyên bố sẵn sàng trình phương án vận hành chính phủ thiểu số nếu nỗ lực lập liên minh thất bại.

Anh để ngỏ thảo luận khả năng tái gia nhập EU

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho biết khả năng Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU) có thể được đưa ra trong các cuộc thảo luận không chính thức giữa Thủ tướng Andy Burnham và lãnh đạo châu Âu tại Brussels (Bỉ), đồng thời nhấn mạnh "mọi phương án" sẽ được xem xét, The Guardian đưa tin ngày 21.11.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Anh đạt thỏa thuận với EU ngày 20.11 về tiêu chuẩn thực phẩm và đồ uống, giao dịch khí thải cùng chương trình di chuyển thanh niên. Theo kế hoạch, 100.000 thanh niên Anh được phép sinh sống, làm việc, học tập, du lịch tại EU và công dân châu Âu cũng hưởng quyền lợi tương tự tại Anh. Ông Burnham đánh giá thỏa thuận giúp GDP Anh tăng thêm 0,5%, tương đương 17 tỉ bảng.

Tuy nhiên, những thỏa thuận trên có thể đổ vỡ sau 6 tháng, khi EU cảnh báo sẽ chặn nếu Anh không cho sinh viên châu Âu đóng học phí ngang mức sinh viên trong nước tại các đại học Anh. Ông Miliband cho hay Thủ tướng Burnham sẽ tiếp tục trao đổi với EU trong năm tới về các bước tiếp theo.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phải chăm sóc tích cực vì tắc ruột

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang bị quản thúc tại gia, nhập viện vào ngày 20.11 và hiện đang được chăm sóc tích cực do tắc ruột. Theo AFP, các bác sĩ chẩn đoán ông bị tắc nghẽn ổ bụng cấp tính. Thông báo của bệnh viện cho biết ông Bolsonaro hiện ổn định về lâm sàng, tỉnh táo và tự thở. Các bác sĩ đã đặt ống thông dạ dày để hỗ trợ dinh dưỡng và chưa có ngày xuất viện dự kiến.

"Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi chưa từng thấy cha như thế này", con trai Carlos Bolsonaro viết trên mạng xã hội, cho rằng cha mình có thể phải cần thêm ca phẫu thuật - lần thứ 10 trong chưa đầy 8 năm.