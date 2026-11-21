Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20.11, Tổng thống Trump bảo vệ cách chào đón nồng nhiệt dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như việc gọi nhà lãnh đạo Nga là "bạn", theo CNN. "Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt", ông nói.

Khi được hỏi liệu ông Putin có phải là bạn của người dân Mỹ hay không, ông Trump đáp: "Tôi không thể thay mặt nước Mỹ để trả lời".

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng ngày 20.11 ẢNH: REUTERS

"Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin. Đó là một điều rất tốt", ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng Nga sở hữu "rất nhiều vũ khí hạt nhân". "Tôi nghĩ điều đó (mối quan hệ) mang lại cho chúng ta thêm nhiều sức mạnh", ông nói.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ cho biết việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón ông ngay tại sân bay ở Thâm Quyến là biểu tượng cho sự tôn trọng của Bắc Kinh đối với ông và Mỹ. Ông nói rằng việc Mỹ bán các loại chip máy tính đời cũ cho Trung Quốc thay vì các chip tiên tiến hơn, vốn là trọng tâm của cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo (AI), là điều hoàn toàn chấp nhận được.

Nga - Ukraine có thể ngừng bắn trước Giáng sinh?

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 20.11 cho biết bà hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn khác giữa Nga và Ukraine trước dịp Giáng sinh.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News rằng bà mong muốn điều gì nhất vào dịp Giáng sinh, bà trả lời: "Tất nhiên là hòa bình thế giới rồi".

"Trước hết, tôi thực sự mong muốn có thêm các thỏa thuận ngừng bắn. Chúng ta có thể thực hiện điều đó rất nhanh chóng nếu cả Ukraine và Nga đều sẵn lòng. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ có thêm một thỏa thuận ngừng bắn nữa trước Giáng sinh", bà Melania Trump nói.

Trong một động thái mang tính ngoại giao hiếm thấy, trước đó bà Melania Trump từng làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky của Ukraine vào cuối tháng 10. Đầu tháng 11, bà cũng đã tiếp đại diện từ cả Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn tại Oleshky có thể tạo tiền đề cho một thỏa thuận sâu rộng hơn.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lại nhập viện

Theo lời ông Carlos Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, nhà cựu lãnh đạo vừa phải nhập viện trở lại do bị đau bụng dữ dội, theo CNN.

Trong những năm qua, ông Jair Bolsonaro đã nhiều lần phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến vùng bụng, hệ quả từ vụ ông bị đâm vào bụng khi đang vận động tranh cử vào năm 2018.

Năm ngoái, ông đã phải nhận bản án 27 năm tù vì âm mưu lật ngược kết quả sau khi thất bại trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022. Hiện ông Bolsonaro đang bị quản thúc tại gia vì lý do sức khỏe.



Ông Trump cảnh báo về việc xây trung tâm dữ liệu

Ngày 20.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt một "mức thuế khổng lồ" đối với các công ty Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, động thái cho thấy một nỗ lực mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến.

"Chúng tôi sẽ không cho phép các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu tại các quốc gia khác. Họ có thể làm vậy nếu muốn, nhưng chúng tôi sẽ áp đặt một mức thuế khổng lồ lên họ," ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington D.C.

"Trung Quốc sẽ thâu tóm tất cả những trung tâm đó, và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", ông tuyên bố, bổ sung rằng ông chưa nói với các cố vấn về ý định đánh thuế này.