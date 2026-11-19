Ông Trump gặp ông Putin (phải) tại Thâm Quyến ẢNH: AP

Thượng đỉnh Mỹ - Nga

Đài CNN ngày 19.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, nơi các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung để dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Truyền thông Nga dẫn lời một quan chức Điện Kremlin cho hay ông Trump nói ông Putin là "bạn của tôi", khi 2 người ngồi xuống nói chuyện.

Theo TASS, đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.2025.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Nga. "Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt trong nhiều năm qua. Chúng tôi biết nhau từ lâu rồi", hãng TASS dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp với ông Putin sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp: "Tôi nghĩ rằng nhiều điều tuyệt vời có thể xuất hiện từ cuộc gặp này, hoặc ít nhất là tạo tiền đề cho những điều đó. Tôi tin là như vậy", ông Trump phát biểu.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump kéo dài từ 35 đến 40 phút, theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov.

Theo truyền thông Nga, hai bên đã thảo luận về xung đột tại Ukraine và ông Putin sau đó bước ra với "tâm trạng tuyệt vời".

Đài Al Jazeera dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết "vấn đề Ukraine là chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp". "Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đóng vai trò là phiên chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên với ông Tập Cận Bình", theo thông cáo.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tại cuộc gặp song phương sau đó với Chủ tịch Tập, theo NBC News, ông Trump dành nhiều lời khen ngợi cho ông Tập, đồng thời nhấn mạnh tình bạn mà ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xây dựng.

Ông Tập (phải) và ông Trump trước cuộc gặp song phương ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ cho biết ông và Chủ tịch Tập đã "xây dựng một mối quan hệ cá nhân tuyệt vời" trong suốt những năm qua, đồng thời "phục vụ người dân của cả hai quốc gia chúng ta rất tốt".

Ông Trump khen ngợi "những thỏa thuận" mà hai bên đã đạt được, đồng thời nói rằng "tôi nghĩ chừng nào cả hai chúng ta còn nắm quyền kiểm soát mọi việc thì sẽ chẳng bao giờ có vấn đề gì cả".

Đài NBC News dẫn lời Tổng thống Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích trong việc đảm bảo dòng năng lượng lưu thông qua eo biển Hormuz.

"Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, cả hai chúng tôi đều có quan điểm rất kiên quyết về vấn đề này. Chúng ta cũng đang tìm cách hỗ trợ liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine", theo ông Trump.

Chủ tịch Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo Nga, Mỹ, chuẩn bị gặp thượng đỉnh ba bên

Về phía Trung Quốc, Tân Hoa xã đưa tin ông Tập có cuộc gặp với ông Trump tại Thâm Quyến bên lề APEC, nhưng chưa nêu chi tiết.

Trong khi đó, Đài Al Jazeera dẫn lời ông Tập khẳng định ông vẫn cam kết hợp tác cùng ông Trump để đưa quan hệ giữa hai nước đi đúng hướng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng quan hệ song phương với Mỹ đang ổn định và ngày càng cải thiện.

"Chúng ta đã thiết lập một định nghĩa mới về mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ dựa trên sự ổn định chiến lược, đồng thời bổ sung những nội dung mới cho mối quan hệ này trên cơ sở tôn trọng, công bằng và cùng có lợi", ông Tập phát biểu.

Hai cuộc gặp song phương trên diễn ra ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - Mỹ và Nga. Phát biểu tại cuộc gặp với ông Putin, ông Trump tin tưởng rằng 3 bên "sẽ có một cuộc gặp thành công".