Hãng thông tấn TASS ngày 18.11 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có tiềm năng mang lại lợi ích đáng kể. Ông Putin cho rằng APEC tạo cơ hội để lãnh đạo các nền kinh tế lớn đối thoại, tìm kiếm thỏa hiệp và cân bằng lợi ích trong những bất đồng về chính trị, kinh tế và an ninh. Theo nhà lãnh đạo Nga, cách tiếp cận này góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững toàn cầu. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17.11 khẳng định cuộc gặp không nhằm để 3 nước "quyết định vận mệnh thế giới". Ông nhấn mạnh thông điệp từ cuộc gặp là những vấn đề cấp bách có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin dự kiến có cuộc gặp 3 bên vào ngày 19.11 Ảnh: Reuters

Trước chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cho biết sẽ thảo luận với 2 nhà lãnh đạo Nga - Trung về giải trừ vũ khí hạt nhân, xung đột Iran, kinh tế, thương mại và Ukraine. Tuy nhiên, quan chức Mỹ trước đó khẳng định nước này không đưa vấn đề Ukraine vào chương trình nghị sự. Washington cũng không kỳ vọng đạt thỏa thuận cụ thể, mà xem cuộc gặp 3 nước là bước khởi đầu cho các cuộc đối thoại tiếp theo, theo tờ The Hill.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay lãnh đạo 3 nước sẽ trao đổi sâu rộng về bảo vệ hòa bình thế giới và duy trì ổn định chiến lược giữa các cường quốc. Bắc Kinh đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa mang tính đột phá, nhấn mạnh việc tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ phù hợp với lợi ích của cả 3 nước.