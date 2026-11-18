Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 37 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) ở Brussels (Bỉ) ngày 17.11, Tổng thống Zelensky đề xuất các đồng minh chuyển giao tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có để Ukraine sử dụng trước. Đổi lại, Kyiv sẽ bàn giao các tên lửa mới hơn mà nước này đã đặt hàng ngay khi chúng được sản xuất xong, theo tờ Kyiv Independent.

"Đây không phải là viện trợ. Đây là một cuộc trao đổi. Các bạn hãy cung cấp cho chúng tôi những tên lửa chúng tôi cần ngay bây giờ, và đổi lại các bạn sẽ nhận được những tên lửa mới hơn và tốt hơn", ông Zelensky nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ cụ thể loại tên lửa mà Kyiv chuyển giao.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng đề nghị các đồng minh cung cấp thêm 40 tiêm kích F-16, viện dẫn lí do nhiều máy bay hiện có phải dành phần lớn thời gian để bảo trì thay vì thực hiện nhiệm vụ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video trong cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Brussels (Bỉ) ngày 17.11 ẢNH: AFP

Ngoài F-16, Kyiv cũng ưu tiên mua thêm máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển và Mirage của Pháp. Ông Zelensky cho biết các quan chức Ukraine đang nỗ lực hết sức để tăng số lượng chiến đấu cơ, đồng thời kêu gọi châu Âu hỗ trợ đưa Mirage vào biên chế ngay lập tức.

"Máy bay Mirage có thể được đưa vào hoạt động ngay bây giờ. Châu Âu có thể giúp chúng tôi việc này. Xin hãy đưa ra quyết định này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp ngày 17.11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara cho biết Kyiv đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần năng lực tấn công tầm xa vào năm 2027. Theo bộ trưởng, 62% kinh phí sẽ dành cho phát triển các loại máy bay không người lái (UAV), từ dòng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), các phương tiện tấn công tầm trung đến tầm xa, cùng hệ thống hậu cần, theo tờ Kyiv Post.

Hiện quân đội Ukraine chưa công bố số liệu chính thức về số tiêm kích mà nước này sở hữu. Tuy nhiên, theo ước tính của trang Defense Express, tính đến tháng 6, Ukraine đã có hơn 39 tiêm kích F-16 (bao gồm những chiếc tổn thất khi chiến đấu). Trang này cũng nhận định đến năm 2030, nước này có thể sở hữu từ 96 đến 129 chiến đấu cơ gồm F-16 của Mỹ, Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển.