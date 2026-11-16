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    Vương tử Anh Harry bất ngờ đến Ukraine

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Vương tử Harry của Anh đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine trong hai ngày 14 và 15.11, theo AFP hôm nay 16.11.

    Đây là chuyến thăm thứ tư của Vương tử Harry tới Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra ngày 24.2.2022.

    Trong chuyến thăm mới nhất, ông Harry đã gặp gỡ các cựu chiến binh bị thương cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên điều trị các chấn thương do xung đột, bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm rưỡi này rồi sẽ kết thúc.

    Hoàng tử Anh bất ngờ đến Ukraine, gửi thông điệp - Ảnh 1.

    Vương tử Harry của Anh gặp cựu binh Ukraine tên Artem ở thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine ngày 15.11

    Ảnh: AFP

    Chuyến thăm lần này được giữ kín vì lý do an ninh. Trong hai ngày 14 và 15.11, Vương tử Harry đã tham gia một số sự kiện tại thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine.

    Ông đã xuất hiện trên sân khấu tại một hội nghị dành cho các chuyên gia y tế, do Superhumans, một phòng khám chuyên về phục hồi chức năng cho binh sĩ bị thương tại Lviv, tổ chức.

    Vương tử Harry, một cựu sĩ quan quân đội Anh và là người sáng lập Đại hội thể thao Invictus (Invictus Games), cũng đã gặp gỡ các vận động viên đang hy vọng được đại diện cho Ukraine tham gia sự kiện này vào năm tới tại thành phố Birmingham (Anh).

    Tại một nhà thi đấu thể thao trong trường học, ông đã theo dõi các vận động viên chơi môn bóng bầu dục trên xe lăn. Họ đang nỗ lực cạnh tranh để giành một suất trong đội tuyển Ukraine tham dự kỳ Invictus Games sắp tới, một cuộc thi thể thao quốc tế dành cho các cựu chiến binh và quân nhân đang tại ngũ.

    Ukraine dự kiến sẽ cử đoàn vận động viên lớn nhất từ trước đến nay, gồm 60 người, tham gia sự kiện vào năm tới.

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    UKRAINE anh Cựu chiến binh vương tử Harry

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