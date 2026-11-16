Đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện các đề xuất mới

Theo Reuters, đề xuất trên được đưa ra tại vòng đàm phán hòa bình 3 bên Mỹ, Nga và Ukraine ở TP.Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuần trước. Ông Zelensky nói đây là lần đầu tiên vấn đề Ukraine gia nhập NATO gắn với điều kiện nhượng bộ lãnh thổ được đưa ra trên bàn đàm phán.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận đây là cuộc thảo luận rất khó khăn, bởi Moscow luôn coi việc Kyiv vào NATO là "lằn ranh đỏ". Ông Zelensky khẳng định Ukraine chưa sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ, song nếu nhận được một giải pháp toàn diện gồm cam kết bảo đảm an ninh, quyền duy trì quân đội và được hỗ trợ tái thiết Ukraine, ông sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý toàn quốc.

Ngày 12.11, Hãng TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết phái đoàn nước này đã nêu rõ những điều kiện cần thiết để dừng xung đột khi thảo luận ở Abu Dhabi, dù không đề cập chi tiết. Ông Ryabkov nhấn mạnh Moscow giữ các yêu cầu nguyên tắc không thể nhân nhượng. Nga lâu nay xem việc kiểm soát Donbass và Ukraine không gia nhập NATO nằm trong những điều kiện then chốt để chấm dứt cuộc chiến.

Mỹ lần đầu nêu khả năng Ukraine rút khỏi Donbass để gia nhập NATO

Đánh giá về tiến trình đàm phán, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 14.11 cho biết Nga và Ukraine vẫn đưa ra các lập trường cứng rắn, song khi Washington trao đổi riêng với đại diện từng nước, cả 2 bên đều hiểu rằng cần có thỏa hiệp thực tế. Ông Kushner tiết lộ các cuộc thảo luận đã giúp nảy sinh nhiều ý tưởng mới giúp thu hẹp bất đồng.