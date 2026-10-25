Anh - Pháp diễn tập ứng phó cuộc tấn công nhằm vào NATO

Lính dù Anh và Pháp đã nhảy khỏi 4 máy bay vận tải A400M Atlas của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) xuống khu vực huấn luyện tại Đức trong khuôn khổ cuộc tập trận Rhino Titan ảnh: bộ quốc phòng anh

AFP hôm 25.10 dẫn thông báo từ chính phủ Anh cho biết cuộc diễn tập quân sự Anh - Pháp được thiết kế ứng phó nguy cơ lãnh thổ NATO trúng đòn tấn công theo phương thức tác chiến hiện đại.

Khoảng 2.500 binh sĩ đã tham gia cuộc diễn tập kéo dài 7 tuần, trong đó có nội dung 600 lính dù Anh và Pháp nhảy khỏi 4 máy bay vận tải A400M Atlas của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) xuống khu vực huấn luyện tại Đức.

Cuộc diễn tập có tên Rhino Titan, được tổ chức tại trung tâm huấn luyện quân sự Sennelager của Đức, được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của binh sĩ Anh trước một đối thủ được trang bị máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện tác chiến điện tử.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố những mối đe dọa mà nước Anh đang đối mặt trong thế kỷ 21 cần đến cách tiếp cận chiến tranh hiện đại và cập nhật, và lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu đó.

"Bên cạnh các đồng minh Pháp và Đức, cuộc diễn tập quy mô lớn này cho thấy chúng ta có thể nhanh chóng triển khai quy mô lớn lực lượng đổ bộ đường không đến bất cứ nơi nào cần thiết để bảo vệ lãnh thổ NATO", theo bộ trưởng.

Ông cho biết thêm việc kết hợp lực lượng binh sĩ với các trang thiết bị chuyên dụng là điều cần thiết để răn đe các đối thủ, và bảo đảm an toàn cho nước Anh cũng như các đồng minh trước những mối đe dọa tấn công thời hiện đại.

Hồi đầu tuần, không quân Anh - Pháp cũng tổ chức cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân có tên "Rummy", trong đó chứng kiến sự tham gia của các tiêm kích Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và những máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trên bầu trời Địa Trung Hải.