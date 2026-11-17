Dự án trên được công bố tại Vienna (Áo) trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua quy định hồi hương mới.

Trong tuyên bố ngày 16.11, năm quốc gia thành viên EU cho biết đang nỗ lực hướng tới kiềm chế hơn nữa nạn di cư bất hợp pháp, phá vỡ mô hình kinh doanh của những kẻ buôn lậu và giảm bớt gánh nặng cho người dân, theo báo The Guardian.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Áo Christian Stocker, Bộ trưởng Nội vụ Rwanda Vincent Biruta, Bộ trưởng Di cư và Tị nạn Hy Lạp Athanasios Plevris và Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bodskov ở Vienna (Áo) ngày 16.11 ẢNH: AFP

Các nguồn tin ngoại giao cho hay giới chức hy vọng có thể đưa khoảng 100 người đến Rwanda từ đầu năm 2027 để thử nghiệm mô hình này. Đối tượng áp dụng là người trưởng thành có đơn xin tị nạn bị từ chối hoặc những người không có quyền cư trú hợp pháp tại EU. Tuy nhiên, kế hoạch không áp dụng đối với những người đang trong quá trình xin tị nạn.

Theo phương án dự kiến, người di cư sẽ lưu trú tại 1 trung tâm tiếp nhận ở Rwanda trong vài tháng, sau đó lựa chọn hòa nhập vào cuộc sống tại quốc gia này hoặc trở về quê hương. Các quốc gia tham gia nhấn mạnh đây là cơ sở mở, không có chức năng giam giữ người di cư lâu dài mà chỉ phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển người thường xuyên. Các nguồn tin ngoại giao cũng cho biết EU không sử dụng những cơ sở tị nạn tại thủ đô Kigali của Rwanda do Anh xây dựng trước đây.

Các chính phủ tham gia cho rằng việc triển khai mô hình này sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống tị nạn châu Âu, đồng thời hạn chế tình trạng người di cư tìm cách nhập cảnh trái phép vào EU.

Phía Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bodskov gọi đây là “một bước đột phá lớn”. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định: “Các trung tâm hồi hương mang đến một cách tiếp cận tích cực cho những người không có quyền cư trú và không có triển vọng ở châu Âu”.

Tuy nhiên, các quan chức tham gia xây dựng kế hoạch dự đoán sáng kiến này sẽ đối mặt với những thách thức pháp lý. Dù vậy, 5 quốc gia khẳng định mô hình được xây dựng trên cơ sở luật nhân quyền và sẽ tuân thủ pháp luật EU cũng như luật pháp quốc tế.