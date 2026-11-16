Tàu ngầm hạt nhân Anh lập kỷ lục lặn liên tục 217 ngày dưới biển

Đài BBC đưa tin tàu ngầm HMS Vengeance đã ở dưới mặt nước liên tục trong 217 ngày, từ ngày 12.4 đến 15.11, trước khi trở về căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde tại Faslane, Scotland. Thủy thủ đoàn gồm 140 người đã trải qua gần 7 tháng hoạt động trong điều kiện gần như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.

Chuyến tuần tra này phá vỡ kỷ lục 205 ngày trước đó do tàu ngầm HMS Vanguard thiết lập. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting đã có mặt tại căn cứ để chào đón thủy thủ đoàn trở về sau chuyến triển khai dưới nước dài nhất trong lịch sử Hải quân Hoàng gia Anh.

Trước đó, tàu HMS Vengeance dự kiến trở về Faslane vào cuối tuần trước, nhưng lịch trình đã bị trì hoãn. Theo thông tin được công bố, tàu ngầm được điều động thay thế tàu HMS Vengeance trong nhiệm vụ tuần tra phải quay về căn cứ để khắc phục sự cố kỹ thuật.

Tàu HMS Vengeance trở về đất liền ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Tuy nhiên, chuyến hải trình dài của tàu HMS Vengeance cũng làm nổi bật những khó khăn trong việc duy trì năng lực tác chiến của hạm đội tàu ngầm Anh. Theo BBC, thời gian tuần tra thông thường của các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard đã tăng hơn gấp đôi trong những năm gần đây. Các chuyến tuần tra kéo dài khoảng 6 tháng hiện trở nên phổ biến hơn do thiếu tàu đủ điều kiện để duy trì hoạt động trên biển.

Những khó khăn này cũng được người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Anh, Đô đốc Sir Gwyn Jenkins, đề cập tại một hội nghị ở Oslo (Na Uy) tuần trước. Ông ca ngợi sự tận tâm của các thủy thủ tàu ngầm trong việc góp phần bảo vệ an ninh, đồng thời thừa nhận Anh cần cải thiện công tác bảo trì hạm đội.

Phía Bộ trưởng Streeting cho biết ông "không thể chấp nhận được" việc các đội thủy thủ phải làm nhiệm vụ lâu hơn dự kiến. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với thủy thủ đoàn tàu HMS Vengeance: "Điều đó khiến tôi càng thêm biết ơn vì những cống hiến họ đã dành cho đất nước, vì sự tận tâm, tính chuyên nghiệp và chuyên môn mà họ thể hiện".

Ông Streeting cũng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ cả nước có thể vô cùng tự hào về các thủy thủ tàu ngầm và về khả năng răn đe hạt nhân của chúng ta".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting và Phó Thủ tướng Louise Haigh lên tàu để chào đón phi hành đoàn trở về

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Bên cạnh những thách thức về vận hành, chuyến tuần tra kéo dài kỷ lục còn làm dấy lên lo ngại về sức khỏe thể chất, áp lực tâm lý đối với thủy thủ đoàn và tình trạng xuống cấp của thiết bị.

Theo BBC, con tàu trở về trong tình trạng bị sinh vật biển bám phủ bên ngoài, trong khi một số tấm cách âm trên thân tàu đã bị bong hoặc thất lạc. Phía các thủy thủ cũng phải làm việc theo ca, mỗi ca kéo dài 6 giờ, sau đó nghỉ ngơi và ngủ trong những chiếc giường tầng chật hẹp. Đôi khi, có tới 9 người phải ở chung 1 khoang.

Ngoài ra, báo The Guardian cho biết Hải quân Hoàng gia Anh còn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự mới.