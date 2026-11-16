Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ đến Trung Đông

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ rời cảng Yokosuka ở Nhật Bản hôm 19.10 ẢNH: AP

Tờ The Jerusalem Post ngày 16.11 đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa đi vào khu vực của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), nâng tổng số lên 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ hiện diện trong khu vực.

Thông tin được tiết lộ bởi một quan chức Mỹ ẩn danh, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump lên đường công du châu Á và dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt gia nhập đội hình cùng các tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush vốn đã có mặt tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn tiếp diễn, cùng với các cuộc thảo luận trong chính quyền Tổng thống Trump về việc có nên tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Tehran hay không.

Theo tờ The Times of Israel, việc 3 nhóm tác chiến tàu sân bay có mặt trong khu vực đánh dấu sự hiện diện bất thường với quy mô lớn của Hải quân Mỹ, bao gồm hơn 20.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến cùng hàng trăm máy bay.

Một đợt triển khai tương tự đã diễn ra trước đó vào tháng 4, khi 3 tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động trong khu vực, lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.

Chưa rõ 3 nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ ở lại trong khu vực bao lâu. Tàu USS Theodore Roosevelt ban đầu được dự kiến thay thế tàu sân bay USS George Washington, dù các quan chức Mỹ cho biết cả 3 tàu đều có thể tiếp tục ở lại nếu cần thiết.

Những động thái quân sự mới nhất này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc đối đầu với Iran.