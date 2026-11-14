Tàu chở dầu đâm lật tàu du lịch trên sông Mississippi

Theo báo The Advocate, vụ va chạm xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 13.11 (giờ Mỹ), khi tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage của hãng American Cruise Lines. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu du lịch được cho là chở 129 hành khách.

Tàu du lịch American Heritage nằm nghiêng một bên sau khi bị tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào trên sông Mississippi, New Orleans (Mỹ) ngày 13.11.2026 ẢNH: AP

Hình ảnh lan truyền cho thấy American Heritage nghiêng hẳn sang một bên, trong khi nhiều người rơi xuống nước. Nhiều hành khách được nhìn thấy đang trèo lên lan can ban công để tránh bị trượt xuống sông khi con tàu quay ngang.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi tàu American Heritage nghiêng hẳn sang một bên, nước tràn vào và nhiều hành khách rơi xuống sông, theo The Guardian.

Ông Devon Flanagan, người làm việc gần cảng New Orleans, kể rằng nhiều tàu thuyền lập tức tiếp cận hiện trường để cứu những người mắc kẹt dưới nước. "Mọi thứ hỗn loạn cả lên", ông nói.

Trong khi đó, nhân chứng Jamie Holford nói với Đài WDSU-TV rằng con tàu lật nghiêng chỉ khoảng 15 phút sau vụ va chạm.

Lực lượng tuần duyên Mỹ lập tức phong tỏa giao thông đường thủy quanh hiện trường để triển khai cứu hộ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết các cơ quan liên bang đang huy động nguồn lực, phối hợp với chính quyền bang Louisiana tìm kiếm những người mất tích.

Sau chiến dịch cứu hộ, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều được cứu sống và được xác định danh tính. Thị trưởng New Orleans Helena Moreno gọi kết quả này là "một phép màu thực sự trên sông Mississippi", đồng thời cho biết tàu du lịch suýt va vào cây cầu có khoảng 160.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Lực lượng cứu hộ và các đội cứu nạn có mặt tại hiện trường sau vụ một tàu chở dầu đâm vào tàu du lịch trên sông ở New Orleans ẢNH: AP

Theo The Guardian dẫn lời giới chức địa phương, 32 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 cảnh sát cảng New Orleans đã nhảy xuống sông cứu người. Chưa có thông tin xác nhận trường hợp tử vong.

Về nguyên nhân tai nạn, đại úy Melanie Burnham, chỉ huy Lực lượng tuần duyên Mỹ tại New Orleans, cho biết tàu chở dầu dường như gặp sự cố mất khả năng điều khiển. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

Thống đốc Louisiana Jeff Landry tuyên bố sẽ điều tra vụ việc, đồng thời biểu dương các nhân viên cứu hộ đã bất chấp nguy hiểm để giải cứu những người mắc kẹt dưới nước.

Hãng American Cruise Lines xác nhận đã phối hợp với lực lượng chức năng sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn. Theo Reuters, tàu American Heritage được đóng năm 2015, có sức chứa 150 người.