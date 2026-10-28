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    Du thuyền Mỹ bất ngờ dừng hoạt động tại Campuchia, hơn 200 khách phải rời tàu

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Một du thuyền Mỹ đang cung cấp dịch vụ cư trú dài hạn trên biển bất ngờ tạm dừng hoạt động tại Campuchia do chi phí nhiên liệu tăng cao, buộc hàng trăm hành khách phải rời bỏ 'ngôi nhà nổi' của mình, theo AP ngày 28.10.

    Du thuyền Odyssey, do Công ty Villa Vie Residences (Mỹ) vận hành, khởi hành cách đây 2 năm trong một hành trình kéo dài 3 năm rưỡi đi qua 7 châu lục, được quảng bá là sự kết hợp giữa lối sống dài hạn trên biển và du lịch vòng quanh thế giới.

    Villa Vie Residences cho hay chi phí nhiên liệu hằng tháng cho mỗi cabin, vốn thường ở mức trung bình 1.800 USD, gần đây đã tăng lên khoảng 6.000 đến 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á trong bối cảnh có xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

    Du thuyền Mỹ bất ngờ dừng hoạt động tại Campuchia, hơn 200 khách phải rời tàu

    Công ty khẳng định đã cố gắng cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách cho tàu di chuyển chậm hơn và kéo dài thời gian lưu lại tại các cảng, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự gia tăng đột biến của chi phí nhiên liệu.

    "Chúng tôi không thể tiếp tục gánh chịu các khoản lỗ vận hành phát sinh. Việc chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm này sang các cư dân trên tàu không phải là giải pháp khả thi", Villa Vie Residences thông báo, đồng thời nhấn mạnh đang tập trung hỗ trợ các cư dân, thủy thủ đoàn và nhân viên khi công ty tìm cách tái cấu trúc.

    Du thuyền Mỹ chở hơn 200 khách bất ngờ dừng hoạt động tại Campuchia - Ảnh 1.

    Du thuyền Odyssey do Công ty Villa Vie Residences vận hành neo đậu tại xưởng sửa chữa tàu Harland & Wolff ở Belfast (Bắc Ireland) vào ngày 26.9.2024

    Ảnh: AFP

    Cảng tự trị Sihanoukville của Campuchia trong tuần trước thông báo tàu Odyssey đã cập cảng vào ngày 23.10 để lưu lại trong 5 ngày. Theo kế hoạch, tàu sẽ khởi hành đến Việt Nam, nhưng đến hôm nay 28.10 vẫn còn neo đậu tại cảng này.

    Tàu Odyssey chở 203 hành khách thuộc 15 quốc tịch khác nhau, phần lớn là người Mỹ, cùng 156 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có sức chứa lên tới 650 người.

    Các hành khách đã được yêu cầu rời khỏi tàu, trong khi tình trạng của các thành viên thủy thủ đoàn vẫn chưa được làm rõ.

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