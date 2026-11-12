Mỹ đánh chìm tàu viễn dương huyền thoại dài hơn Titanic

Tàu SS United States, dài 302 m và từng là biểu tượng của ngành hàng hải Mỹ, ngày 11.11 bắt đầu được đánh chìm có kiểm soát ngoài khơi bang Florida, khép lại hành trình kéo dài hơn 70 năm.

Theo AP, hoạt động diễn ra tại khu vực cách thành phố Destin (Florida) khoảng 40 km về phía tây nam, thuộc vịnh Mexico.

Tàu S.S. United States được đánh chìm ngoài khơi bờ biển Florida (Mỹ) để tạo ra rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới ngày 11.11.2026 ẢNH: AP

Dự án trị giá 13,5 triệu USD nhằm biến SS United States thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới được hình thành từ một con tàu bị đánh chìm. Công trình được kỳ vọng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật biển, đồng thời thu hút du khách lặn biển và câu cá đến vùng biển Florida.

Để chuẩn bị, các công nhân tháo dỡ 2 ống khói cao khoảng 20 m, loại bỏ hơn 400 cửa sổ tròn và khoét những lỗ lớn trên boong tàu, cho phép nước tràn vào thân tàu khi mở van. Theo kế hoạch, con tàu sẽ nằm ở độ sâu khoảng 55 m, với boong trên cùng cách mặt nước khoảng 18 m, tạo điều kiện cho hoạt động lặn biển.

"Chúng tôi không phá hủy bất cứ thứ gì. Con tàu sẽ có một cuộc đời thứ 2", ông Tim Mullane, Giám đốc điều hành Công ty hàng hải Coleen Marine, đơn vị phụ trách đánh chìm tàu, khẳng định.

SS United States được đóng tại bang Virginia trong giai đoạn 1950 - 1951, với sự tham gia của hơn 3.000 công nhân. Con tàu dài 302 m, vượt chiều dài của Titanic khoảng 33 m, và được xem là một trong những thành tựu kỹ thuật hàng hải nổi bật của Mỹ thời kỳ hậu Thế chiến 2.

Ngay trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên năm 1952, SS United States đã lập kỷ lục tốc độ trung bình khoảng 66 km/giờ, vượt thành tích của tàu RMS Queen Mary của Anh thiết lập năm 1938.

Trong thời gian hoạt động, SS United States thực hiện hơn 800 chuyến vượt Đại Tây Dương, chở nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có các đời Tổng thống Mỹ Harry Truman, Dwight Eisenhower và John F. Kennedy, cùng các ngôi sao Hollywood Grace Kelly và Elizabeth Taylor. Năm 1968, ông Bill Clinton, khi đó còn trẻ, cũng lên tàu để đến Anh theo học tại Đại học Oxford.

Con tàu ngừng hoạt động năm 1969. Sau nhiều kế hoạch khôi phục không thành, SS United States nằm tại một bến cảng ở Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) từ năm 1996, đối mặt nguy cơ bị tháo dỡ làm sắt vụn.

Việc đánh chìm được xem là giải pháp bảo tồn con tàu dưới một hình thức khác. Những bộ phận mang tính biểu tượng, gồm 2 ống khói khổng lồ, đã được giữ lại để trưng bày tại bảo tàng sắp xây dựng nhằm tôn vinh lịch sử SS United States.

"Con tàu là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất ở đất nước này. Nó đại diện cho niềm tự hào, sự kiên cường, sức mạnh và vẻ đẹp", bà Susan Gibbs, cháu gái nhà thiết kế SS United States, chia sẻ.

Trước đó, tàu sân bay USS Oriskany, dài 278 m, được đánh chìm năm 2006 ngoài khơi Pensacola (Florida), từng giữ danh hiệu rạn san hô nhân tạo lớn nhất được tạo từ một con tàu. Với kích thước vượt trội, SS United States được kỳ vọng tiếp tục đưa vùng biển Florida trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới lặn biển.