Bà Sheikh Hasina từ chức giữa đợt biểu tình vào tháng 8.2024 và sang Ấn Độ kể từ đó. Khoảng một năm trước, bà bị kết án tử hình về vai trò trong đợt trấn áp cuộc biểu tình trong khi đảng Liên minh Awami của bà cũng bị cấm hoạt động.

Các thành viên lực lượng an ninh đứng cạnh một chiếc xe đang bốc cháy do người biểu tình đốt sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và công nhân may mặc đòi tăng lương tại Gazipur (Bangladesh) ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, vị cựu thủ tướng gần đây đã đề nghị cơ quan chức năng cấp hộ chiếu và giấy căn cước mới, cho biết bà có kế hoạch về nước vào tháng 12 bất chấp nguy cơ bị bắt, theo Reuters.

Chính phủ Bangladesh đến nay vẫn chưa chấp nhận đề nghị của bà Hasina, dẫn đến cuộc biểu tình của những người ủng hộ đảng Liên minh Awami.

Tuần trước, đảng này công bố kế hoạch tuần hành kéo dài một tuần nhằm vận động sự ủng hộ cho việc cựu lãnh đạo trở về. Theo dự kiến, người biểu tình sẽ đồng loạt xuống đường nhằm "phong tỏa toàn quốc" vào ngày 19.11.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng cảnh sát đã ghi nhận hàng chục vụ nổ, đốt phá xe cộ tại ít nhất 28 quận, huyện trong 10 ngày qua. Các vụ việc khiến nhiều cảnh sát và dân thường bị thương.

Tối 17.11, một nhà hoạt động của đảng cầm quyền BNP bị người lạ sát hại trong cuộc biểu tình gần quận Gopalganj, quê của bà Hasina. Cũng trong đêm đó, một quả bom tự chế phát nổ bên ngoài nơi ở của Bộ trưởng Văn hóa Nitai Roy Chowdhury ở thủ đô Dhaka trong khi nhà của một nghị sĩ BNP và cửa hàng của những người ủng hộ đảng cầm quyền tại Gopalganj bị đốt.

Đến sáng 18.11, hai chiếc xe buýt bị đốt tại quận Pirojpur khiến một tài xế tử vong.

Trong khi đó, tính từ ngày 10.11, ít nhất 37 chi nhánh của Ngân hàng Grameen bị đốt phá. Ngân hàng này được sáng lập bởi khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus, người lãnh đạo chính phủ lâm thời sau khi bà Hasina ra đi.

Chính quyền Bangladesh đã triển khai hàng trăm thành viên lực lượng bán quân sự trong ngày 18.11 và tăng cường an ninh trên cả nước.