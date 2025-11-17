Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bangladesh tuyên án tử hình cựu thủ tướng về đợt biểu tình đẫm máu

Vi Trân
Vi Trân
17/11/2025 19:13 GMT+7

Tòa án Bangladesh đã tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và cựu quan chức khác với cáo buộc liên quan cuộc trấn áp biểu tình năm ngoái.

Ngày 17.11, Tòa án Tội phạm quốc tế (tòa xử tội chiến tranh nội địa của Bangladesh) tại thủ đô Dhaka của Bangladesh mở phiên xét xử về vụ trấn áp biểu tình làm hàng trăm người thiệt mạng hồi năm 2024. Theo AP, Thủ tướng Sheikh Hasina bị phế truất và cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan bị tuyên án tử hình trong khi một bị cáo khác - là cựu lãnh đạo cảnh sát - chỉ lãnh án 5 năm tù nhờ nhận tội và đồng ý làm nhân chứng chống lại bà Hasina.

Bangladesh tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sau cuộc trấn áp biểu tình - Ảnh 1.

Bà Sheikh Hasina phát biểu tại một sự kiện ở Đức năm 2024 khi còn là Thủ tướng Bangladesh

ẢNH: REUTERS

Bà Hasina và ông Khan bị xét xử vắng mặt bởi được cho là đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Đợt biểu tình căng thẳng do sinh viên dẫn đầu nổ ra vào tháng 7.2024 nhằm chống chính quyền của bà Hasina. Liên Hiệp Quốc hồi tháng 2 công bố báo cáo cho biết có đến 1.400 người thiệt mạng từ ngày 15.7 đến ngày 5.8.2024 và hàng ngàn người khác bị thương. Theo AP, một cố vấn y tế của chính quyền lâm thời nói có hơn 800 người thiệt mạng và khoảng 14.000 người bị thương.

Bà Hasina và ông Khan bị cáo buộc phạm tội chống lại nhân loại và vai trò trong việc sát hại nhiều người. Bà Hasina bị phế truất và sang Ấn Độ vào tháng 8.2024 giữa đỉnh điểm biểu tình.

Bangladesh tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sau cuộc trấn áp biểu tình - Ảnh 2.

Binh sĩ canh gác bên ngoài tòa án ở Dhaka ngày 17.11

ẢNH: AP

Sau đó, ông Muhammad Yunus, người từng được trao giải Nobel Hòa bình, tiếp quản quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời. Ông Yunus đã tuyên bố sẽ trừng phạt bà Hasina và cấm các hoạt động của đảng chính trị của bà.

Chính quyền lâm thời Bangladesh đã tăng cường an ninh trước phiên tòa, triển khai vệ binh và cảnh sát tại Dhaka cũng như nhiều vùng khác trên cả nước. Trước đó, đảng Liên minh Awami của bà Hasina kêu gọi biểu tình toàn quốc để phản đối bản án.

Bangladesh tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sau cuộc trấn áp biểu tình - Ảnh 3.

Cảnh sát phóng lựu đạn giải tán đám đông biểu tình trước phiên tuyên án cựu Thủ tướng Sheikh Hasina tại Dhaka ngày 17.11

ẢNH: REUTERS

Sau khi bị tuyên án, bà Hasina đã ra tuyên bố phản đối, gọi đây là bản án thiên kiến và mang động cơ chính trị. Con trai và là cố vấn của bà, ông Sajeeb Wazed nói với Reuters rằng sẽ không kháng án, trừ khi một chính quyền được bầu cử dân chủ tại Bangladesh nhậm chức với sự tham gia của đảng Liên minh Awami.

Chính phủ lâm thời gọi bản án này là lịch sử và cảnh báo sẽ xử lý nghiêm khắc hành động gây bất ổn và mất trật tự. Ít nhất 30 vụ nổ bom đã xảy ra và 26 chiếc xe bị đốt cháy trên khắp Bangladesh trong vài ngày qua.

