Thế giới

Đảng BNP thắng lớn trong cuộc bầu cử Bangladesh

Bảo Hoàng
13/02/2026 16:05 GMT+7

Hãng AFP ngày 13.2 đưa tin đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) vừa tuyên bố chiến thắng cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Nam Á.

Theo AFP, tính đến chiều 13.2, các hãng truyền thông tại Bangladesh dự phóng BNP sẽ giành được 2/3 số ghế tại quốc hội, tương đương 212 trong số 299 ghế. Trong khi đó, đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami đối lập dự kiến giành được 76 ghế.

Ủy ban bầu cử tại Bangladesh chiều 13.2 đã kiểm hơn 50% phiếu bầu. Reuters cho hay ủy ban công bố BNP giành được 181 ghế, Jamaat-e-Islami được 61 ghế và đảng khác là 7 ghế. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào cuối ngày 13.2.

Đảng BNP thắng lớn trong cuộc bầu cử Bangladesh - Ảnh 1.

Ủy ban bầu cử Bangladesh ngày 13.2 cập nhật kết quả cuộc tổng tuyển cử

ẢNH: REUTERS

Với kết quả hiện tại, lãnh đạo BNP, ông Tarique Rahman, nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Bangladesh. Đây là kỳ bầu cử đầu tiên tại nước này sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ hồi năm 2024.

Dù kết quả sau cùng sẽ sớm được công bố, đảng chiến thắng sẽ chưa thể thành lập chính phủ cho đến khi Ủy ban bầu cử đăng công báo chính thức. Quá trình này dự kiến kéo dài vài ngày.

Trong tuyên bố ngày 13.2, BNP gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. Đảng này nêu rõ sẽ không tổ chức mít tinh hay diễu hành ăn mừng dù chiến thắng áp đảo.

Đảng BNP thắng lớn trong cuộc bầu cử Bangladesh - Ảnh 2.

Người dân tại thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 13.2 đọc báo về thông tin cuộc bầu cử

ẢNH: REUTERS

Đảng Jamaat do ông Shafiqur Rahman lãnh đạo cho biết họ "không hài lòng với quy trình liên quan đến kết quả bầu cử", khẳng định đã ghi nhận "nhiều điểm không nhất quán và sai lệch trong các thông báo kết quả không chính thức", tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết, AFP cho hay.

Một số quốc gia ngày 13.2 đã gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của BNP. Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng ông Tarique Rahman đã dẫn dắt đảng giành chiến thắng, khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục sát cánh ủng hộ một Bangladesh dân chủ, tiến bộ và toàn diện.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng gửi lời chúc mừng chiến thắng của BNP. Đại diện của Mỹ, Trung Quốc cũng chúc mừng đảng của ông Rahman thẳng cử.

Khám phá thêm chủ đề

Bangladesh bầu cử bangladesh bầu cử BNP Tarique Rahman
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
