Bangladesh bước vào cuộc bầu cử lịch sử

Cuộc bầu cử nêu trên được xem là thời điểm then chốt đối với ổn định chính trị của quốc gia 175 triệu dân này, theo Reuters.

Các nhà phân tích nhận định một kết quả rõ ràng và được chấp nhận rộng rãi là điều kiện quan trọng để khôi phục ổn định, sau nhiều tháng bất ổn và biểu tình chống bà Hasina làm gián đoạn các ngành công nghiệp chủ chốt, trong đó có ngành may mặc - lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới của Bangladesh.

Một người đàn ông đi bộ trên đường phố khi các áp phích vận động tranh cử được treo, một ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Dhaka, Bangladesh ngày 11.2.2026 ẢNH: REUTERS

Cuộc đua lần này là sự cạnh tranh giữa hai liên minh do các đồng minh cũ dẫn dắt bởi đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) và đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami. Các cuộc thăm dò cho thấy BNP đang chiếm ưu thế.

Khác với những kỳ bầu cử trước từng bị tẩy chay và đe dọa bạo lực, lần này có hơn 2.000 ứng cử viên - bao gồm nhiều ứng viên độc lập - tranh cử 300 ghế tại Jatiya Sangsad (Hạ viện Bangladesh). Ít nhất 50 đảng tham gia, mức cao kỷ lục.

Song song với bầu cử quốc hội, cử tri cũng sẽ tham gia trưng cầu dân ý về loạt cải cách hiến pháp, gồm: thành lập chính phủ lâm thời trung lập trong kỳ bầu cử, chuyển sang mô hình quốc hội lưỡng viện, tăng đại diện phụ nữ, củng cố độc lập tư pháp và áp đặt giới hạn hai nhiệm kỳ đối với thủ tướng.

"Đây không chỉ là một cuộc bỏ phiếu thông thường", ông Muhammad Yunus, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và là người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh, tuyên bố. Ông cho rằng cuộc bầu cử là sự thể hiện mang tính hiến định của làn sóng phẫn nộ trước bất bình đẳng và bất công kéo dài.

Trong ngày bầu cử, hơn 100.000 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ gần 200.000 cảnh sát đảm bảo an ninh.

Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Bên cạnh yếu tố nội bộ, cuộc bầu cử ở Bangladesh cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Nam Á, theo Reuters.

Ông Brent T. Christensen, Đại sứ Mỹ tại Dhaka, cho biết Washington quan ngại về sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc trong khu vực và dự định đề xuất các hệ thống quốc phòng của Mỹ và đồng minh như lựa chọn thay thế cho trang bị của Trung Quốc.

Gần đây, Trung Quốc đã ký thỏa thuận quốc phòng với Bangladesh để xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái gần biên giới Ấn Độ. Bangladesh cũng đang đàm phán với Pakistan về khả năng mua tiêm kích JF-17 Thunder - dòng máy bay do Pakistan và Trung Quốc phát triển chung.

Ông Christensen nhấn mạnh Mỹ mong muốn duy trì quan hệ ổn định giữa Bangladesh và Ấn Độ, trong bối cảnh quan hệ Dhaka - New Delhi xấu đi kể từ khi bà Hasina rời khỏi đất nước. Ông cũng cho biết nhiều doanh nghiệp Mỹ đang cân nhắc đầu tư vào Bangladesh, song chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ chính phủ mới về môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Hiện Chevron là một trong số ít tập đoàn Mỹ có mặt lâu năm tại Bangladesh, trong khi nhiều công ty khác còn e ngại vì thuế cao và khó khăn trong chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Liên quan đến 1,2 triệu người tị nạn Rohingya đang được Bangladesh hỗ trợ, Đại sứ Christensen khẳng định: "Mỹ vẫn là quốc gia đóng góp lớn nhất cho công tác ứng phó với người tị nạn Rohingya và tiếp tục duy trì các chương trình y tế mạnh mẽ tại Bangladesh".

Ông cũng nhắc tới khuôn khổ tài trợ toàn cầu trị giá 2 tỉ USD mà Mỹ vừa ký kết với Liên Hiệp Quốc, hướng đến nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động cứu trợ, trong đó có các chương trình đang được thực hiện tại Bangladesh.