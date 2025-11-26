Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bangladesh thu giữ 10 kg vàng trong tủ bí mật của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/11/2025 21:37 GMT+7

Cơ quan chống tham nhũng Bangladesh ngày 26.11 cho biết đã thu giữ khoảng 10 kg vàng với trị giá khoảng 1,3 triệu USD, từ các két sắt ngân hàng thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.

Theo các quan chức Cục Tình báo trung ương Bangladesh (CIC), số vàng được phát hiện trong két sắt ngân hàng của bà Sheikh Hasina, vốn bị thu giữ từ tháng 9 theo lệnh tòa án.

"Chúng tôi tìm thấy khoảng 9,7 kg vàng gồm tiền vàng, thỏi vàng và trang sức", một quan chức cấp cao Bangladesh nói với AFP. 

Bangladesh thu giữ 10 kg vàng trong tủ bí mật của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

ẢNH: REUTERS

Nhà điều tra cho biết bà Sheikh Hasina không nộp một số quà tặng nhận được khi còn đương chức. Hội đồng Thuế vụ quốc gia Bangladesh cũng đang kiểm tra liệu bà có kê khai số vàng này trong hồ sơ thuế hay không.

Trước đó, cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 17.11 bị tuyên án tử hình vì đã phạm tội ác chống lại loài người, khi ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình của phong trào sinh viên tại quốc gia Nam Á này hồi tháng 7 và 8.2024.

Bangladesh tuyên án tử hình cựu thủ tướng, đòi Ấn Độ dẫn độ

Bà bị tuyên án tử hình vắng mặt do đã rời Bangladesh từ tháng 8.2024 và đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Phán quyết này là hành động pháp lý mạnh nhất nhắm vào một cựu lãnh đạo Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1971, theo Reuters.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ ngày 15.7 đến 5.8.2024, và hàng nghìn người khác bị thương.

Xem thêm bình luận