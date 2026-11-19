Lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga chào hỏi nhau tại Thâm Quyến ẢNH: AP





Thượng đỉnh Trung - Mỹ - Nga

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga hôm nay 19.11 sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên chính thức đầu tiên mang tính lịch sử tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trước đó một ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào hỏi nhau tại thành phố này, theo AFP.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự cho cuộc gặp hôm nay giữa 3 nhà lãnh đạo vẫn chưa được làm rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp này dự kiến kéo dài "không quá một giờ".

Israel mở chiến dịch trên bộ tại Gaza

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một chiến dịch tại khu vực do Hamas kiểm soát ở miền trung Dải Gaza. Phóng viên của hãng tin AFP đã chứng kiến các xe tăng Israel triển khai ở phía đông trại tị nạn Nuseirat.

Cuộc đột kích trên bộ hiếm hoi này diễn ra sau cuộc bầu cử tại Israel mà không mang lại kết quả rõ ràng, trong bối cảnh lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot đang nỗ lực thành lập chính phủ mà không có sự tham gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một nguồn tin an ninh tại Gaza cho biết đã xảy ra các đợt "pháo kích dữ dội từ phía Israel" ở phía bắc trại tị nạn Nuseirat. Nguồn tin này cũng ghi nhận sự xuất hiện của các phương tiện quân sự Israel tại khu vực trung tâm Gaza, trong bối cảnh "các cuộc đấu súng và không kích vẫn tiếp diễn kể từ giữa trưa".

Quân đội Israel cho biết họ cùng Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet đã triển khai một chiến dịch chung nhằm "phá dỡ một đường hầm khủng bố" tại Gaza. Hamas chưa lập tức lên tiếng.

Cũng tại Trung Đông, các quốc gia vùng Vịnh đã khẩn trương tìm cách đánh chặn hỏa lực từ phía Iran và các đồng minh của Tehran, sau khi Mỹ tấn công một hòn đảo của Iran. Tình trạng bạo lực leo thang này đang đe dọa các nỗ lực giải quyết cuộc chiến trong khu vực.

Kuwait đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi Bahrain cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Iran. Trong khi đó, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Ả Rập Xê Út. Nước này cho biết đã đánh chặn các tên lửa hành trình và UAV của lực lượng Houthi, vốn được Iran hậu thuẫn.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đến Venezuela

Mỹ và Venezuela đã ký kết một thỏa thuận nhằm tái thiết lập quan hệ quân sự, bao gồm các hoạt động từ huấn luyện chung đến chia sẻ thông tin tình báo.

Thông tin được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đưa ra hôm 18.11 tại Caracas. Trong chuyến dừng chân bất ngờ trên đường tới Colombia, ông Hegseth tuyên bố nối lại hợp tác quân sự Mỹ-Venezuela và tuyên bố sẽ "săn lùng" những kẻ buôn ma túy.

Bà Delcy Rodriguez, nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela, đã hoan nghênh việc "nối lại quan hệ kỹ thuật - quân sự giữa hai nước" sau nhiều năm gián đoạn và chịu các lệnh cấm vận từ Mỹ.