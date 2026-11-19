Thông tin được đưa ra vào đầu cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư ngày 17.11 (theo giờ Mỹ). Reuters dẫn lời ông Jones cho hay HĐQT NVIDIA đã thuê Công ty Heidrick & Struggles giúp tìm kiếm CEO và sẽ đẩy nhanh quá trình, nhưng không vội vàng lựa chọn. Ông Huang từ chức vào tuần trước sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng ông có quan hệ ngoài hôn nhân.

Trụ sở của NVIDIA tại bang California (Mỹ) Ảnh: AP

Chỉ vài giờ trước khi kết quả kinh doanh của NVIDIA được công bố, ông Huang cho biết sẵn sàng quay lại nắm quyền nếu HĐQT đề nghị. Nhưng ông Jones đã bác bỏ khả năng đó và cho biết HĐQT sẽ cân nhắc các ứng viên bên trong lẫn bên ngoài công ty. Về tiêu chuẩn, ông nói rằng CEO mới phải có khả năng điều hành công ty trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng do những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn và các biến động về an ninh quốc gia.

NVIDIA 'cắt đường' trở lại của cựu CEO Jensen Huang?

Giám đốc Tài chính Colette Kress, người được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của NVIDIA, cho biết mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. "Chúng tôi đã trao đổi với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác. Tất cả đều hoàn toàn ủng hộ chúng tôi", bà Kress phát biểu. NVIDIA thông báo doanh thu tăng gấp đôi trong quý 3 lên hơn 115 tỉ USD, vượt mức kỳ vọng. Bà Kress dự báo mức tăng trưởng doanh thu của công ty sẽ đạt 75% trong năm tài chính 2027, tăng so với mức 70% trước đó.