Ông Huang Huang cho biết mình sẵn sàng quay lại vị trí CEO NVIDIA nếu hội đồng quản trị đề nghị ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 18.11 dẫn lời Chủ tịch hội đồng quản trị NVIDIA Harvey Jones cho biết công ty không có kế hoạch đưa ông Jensen Huang trở lại đảm nhận vai trò CEO, bất chấp việc ông Huang cho biết mình sẵn sàng quay lại.

"Hội đồng quản trị NVIDIA đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định đưa ông ấy trở lại vị trí CEO", ông Harvey Jones cho biết, đồng thời từ chối tiết lộ thêm các tình tiết xung quanh việc ông Huang từ chức nhưng cho biết sẽ thông tin thêm vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu trên được đưa ra trong một cuộc họp hôm 17.11 nhằm công bố kết quả kinh doanh của NVIDIA, công ty có trụ sở tại California (Mỹ) và được xem là gã khổng lồ trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Huang đã từ chức vào tuần trước sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng ông có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, hôm 17.11, chỉ vài giờ trước khi kết quả kinh doanh của NVIDIA được công bố, ông Huang cho biết mình sẵn sàng quay lại nắm quyền nếu hội đồng quản trị đề nghị.

Trong cuộc trao đổi với các nhà phân tích sau khi NVIDIA công bố kết quả kinh doanh, ông Jones đã bác bỏ khả năng đó. Ông cho biết hội đồng quản trị sẽ xem xét việc tìm kiếm một CEO mới một cách "rất nghiêm túc" và sẽ cân nhắc cả các ứng viên từ bên trong lẫn bên ngoài công ty.

Ông nói rằng CEO mới phải có khả năng điều hành công ty trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng do những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn và các biến động về an ninh quốc gia

Hiện Giám đốc Tài chính Colette Kress đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Bà Kress cho biết mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra "bình thường như mọi khi".

"Chúng tôi đã trao đổi với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác. Tất cả đều hoàn toàn ủng hộ chúng tôi", bà Kress phát biểu.

NVIDIA cho biết doanh thu tăng gấp đôi trong quý 3 lên hơn 115 tỉ USD, vượt mức kỳ vọng.

"Đà phát triển của chúng tôi là có thật. NVIDIA là một đơn vị dẫn đầu về công nghệ xuất sắc, được thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự", bà Kress phát biểu. Bà dự báo mức tăng trưởng doanh thu của công ty sẽ đạt 75% trong năm tài chính tới, tăng so với mức 70% trước đó.