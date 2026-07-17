Canada không chia doanh thu từ cây cầu mới với Mỹ cho đến khi hoàn vốn

Việc trì hoãn lễ khánh thành cây cầu mới Gordie Howe, nối liền thành phố Windsor thuộc tỉnh bang Ontario của Canada và thành phố Detroit thuộc bang Michigan của Mỹ, đã làm gia tăng căng thẳng và gây thiệt hại kinh tế cho cả hai nước vào thời điểm hai bên đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại mới, theo Reuters.

Cầu Gordie Howe nối thành phố Windsor thuộc tỉnh bang Ontario của Canada và thành phố Detroit thuộc bang Michigan của Mỹ Ảnh: Reuters

Trong tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã đạt được "một thỏa thuận tốt hơn nhiều" cho Mỹ để cho phép khánh thành cầu Gordie Howe, dự kiến diễn ra vào ngày 27.7.

Các đối thủ chính trị chỉ trích Thủ tướng Carney vì đã nhượng bộ Mỹ sau khi các quan chức Mỹ cho hay họ "đã từ chỗ không nhận được doanh thu" sang được chia doanh thu đáng kể.

Tuy nhiên tại cuộc họp báo hôm 16.7, ông Carney khẳng định thỏa thuận cơ bản với chính quyền bang Michigan về cầu Gordie Howe vẫn không thay đổi so với năm 2012, khi Canada đồng ý ứng trước chi phí xây dựng cây cầu trị giá 4,7 tỉ USD này. Theo thỏa thuận đó, Canada được quyền thu toàn bộ lợi nhuận từ phí cầu đường cho đến khi thu hồi được chi phí đầu tư vào cây cầu.

"Việc chia sẻ doanh thu phí cầu đường sẽ không xảy ra cho đến khi toàn bộ khoản nợ được trả hết", ông Carney nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng Canada sẽ chia sẻ doanh thu ròng với Mỹ trong 15 năm đầu tiên sau khi trừ đi các chi phí vận hành, trong đó có phí bảo trì và dọn tuyết, theo Reuters.

"Chúng tôi dự kiến rằng sau khi trừ đi các chi phí đó, trong vài năm đầu, doanh thu ròng sẽ ở mức khiêm tốn. Khi việc chia sẻ bắt đầu, tất cả các phần thuộc về chính phủ Mỹ sẽ được tái đầu tư vào phát triển kinh tế", ông nói thêm.

Chi tiết của thỏa thuận giữa Canada và Mỹ chưa được công bố. Hai nguồn tin khẳng định với Reuters rằng một thỏa thuận đã đạt được vào tuần trước và Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ phí cầu đường và có quyền phủ quyết bất kỳ khoản tăng phí nào cao hơn 10% so với mức phí hiện tại.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với tuyên bố trên của Thủ tướng Carney.