Lễ khánh thành cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada bị hoãn vào phút chót

Hôm 10.6, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố rằng cây cầu quốc tế Gordie Howe trị giá 4,7 tỉ USD sẽ được khánh thành trong tuần này, theo AFP.

Lễ cắt băng khánh thành cho cầu Gordie Howe đã được lên kế hoạch vào ngày 12.6 (giờ địa phương), theo lời mời mà Reuters thu được.

Cây cầu quốc tế Gordie Howe kết nối Mỹ và Canada vào ngày 11.2 Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Thủ tướng Carney ngày 11.6 nói với các phóng viên rằng buổi lễ đã bị hoãn lại "theo yêu cầu của Mỹ".

Ông Carney cho biết hai chính phủ sẽ "giải quyết một số vấn đề phát sinh" mà không nêu cụ thể, nhưng khẳng định đó chỉ là "mất thêm vài tuần".

"Không có gì kịch tính ở đây cả", ông nói, bác bỏ những suy đoán rằng căng thẳng với Tổng thống Trump đã đóng một vai trò nào đó.

Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra nói với tờ The Detroit News rằng ông và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đang dẫn đầu các cuộc thảo luận với Canada về việc khánh thành cây cầu mới. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào.

Vào tháng 2, ông Trump đe dọa sẽ chặn hoàn toàn cây cầu quốc tế Gordie Howe, nối liền tỉnh bang Ontario của Canada với bang Michigan ở phía bắc Mỹ, nói rằng Mỹ đã bị đối xử bất công trong việc xây dựng và cây cầu nên thuộc sở hữu "ít nhất một nửa" của Mỹ.

Theo một bản thông tin do Cơ quan Quản lý Cầu Windsor-Detroit ban hành, cây cầu này được Canada tài trợ hoàn toàn và sẽ thuộc sở hữu chung của chính phủ Canada và bang Michigan.

Ông Chuck Andary, Giám đốc điều hành tạm thời của cơ quan quản lý cầu, sáng 11.6 nói rằng "Canada và Mỹ đã đồng ý hoãn việc khánh thành cây cầu, dành thời gian cần thiết để giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng". Ông nhấn mạnh: "Khi chúng tôi hướng tới ngày khánh thành, chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận mang tính hợp tác".