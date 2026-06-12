Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lễ khánh thành cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada bị hoãn vào phút chót

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2026 07:36 GMT+7

Giới chức cho hay lễ khánh thành cây cầu mới nối liền Canada và Mỹ, vốn bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích trước đó, đã bị hoãn vào phút chót, theo AFP.

Hôm 10.6, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố rằng cây cầu quốc tế Gordie Howe trị giá 4,7 tỉ USD sẽ được khánh thành trong tuần này, theo AFP.

Lễ cắt băng khánh thành cho cầu Gordie Howe đã được lên kế hoạch vào ngày 12.6 (giờ địa phương), theo lời mời mà Reuters thu được.

Lễ khánh thành cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada bị hoãn vào phút chót - Ảnh 1.

Cây cầu quốc tế Gordie Howe kết nối Mỹ và Canada vào ngày 11.2

Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Thủ tướng Carney ngày 11.6 nói với các phóng viên rằng buổi lễ đã bị hoãn lại "theo yêu cầu của Mỹ".

Ông Carney cho biết hai chính phủ sẽ "giải quyết một số vấn đề phát sinh" mà không nêu cụ thể, nhưng khẳng định đó chỉ là "mất thêm vài tuần".

"Không có gì kịch tính ở đây cả", ông nói, bác bỏ những suy đoán rằng căng thẳng với Tổng thống Trump đã đóng một vai trò nào đó.

Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra nói với tờ The Detroit News rằng ông và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đang dẫn đầu các cuộc thảo luận với Canada về việc khánh thành cây cầu mới. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào.

Vào tháng 2, ông Trump đe dọa sẽ chặn hoàn toàn cây cầu quốc tế Gordie Howe, nối liền tỉnh bang Ontario của Canada với bang Michigan ở phía bắc Mỹ, nói rằng Mỹ đã bị đối xử bất công trong việc xây dựng và cây cầu nên thuộc sở hữu "ít nhất một nửa" của Mỹ.

Theo một bản thông tin do Cơ quan Quản lý Cầu Windsor-Detroit ban hành, cây cầu này được Canada tài trợ hoàn toàn và sẽ thuộc sở hữu chung của chính phủ Canada và bang Michigan.

Ông Chuck Andary, Giám đốc điều hành tạm thời của cơ quan quản lý cầu, sáng 11.6 nói rằng "Canada và Mỹ đã đồng ý hoãn việc khánh thành cây cầu, dành thời gian cần thiết để giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng". Ông nhấn mạnh: "Khi chúng tôi hướng tới ngày khánh thành, chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận mang tính hợp tác".

Khám sức khỏe Tổng thống Trump cần đến 22 bác sĩ chuyên khoa

Tin liên quan

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.2 đã đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới nối Mỹ và Canada, theo AFP.

Trộm sạch cây cầu thép 10 tấn chỉ trong một đêm

Cây cầu 60 tấn mất tích bí ẩn, nghi bị bán phế liệu ở Nga

Khám phá thêm chủ đề

Lễ khánh thành cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada bị hoãn Thủ tướng Canada Tổng thống Trump cây cầu quốc tế Gordie Howe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận