Thế giới

Trộm sạch cây cầu thép 10 tấn chỉ trong một đêm

Văn Khoa
Văn Khoa
25/01/2026 21:51 GMT+7

Một cây cầu thép dài khoảng 21 m và nặng hơn 10 tấn tại thành phố Korba thuộc bang Chhattisgarh của Ấn Độ đã bị trộm trong đêm, theo tờ The Hindu.

Vào ngày 18.1, người dân phát hiện cây cầu thép được bắc qua kênh Hasdeo Left và được sử dụng làm lối đi bộ ở khu số 17 thuộc khu vực Dhodhipara đã biến mất. Sau đó, ủy viên hội đồng địa phương Laxman Shrivas đã trình báo về vụ việc, theo Phó cảnh sát trưởng Korba Lakhan Patle.

Trộm cây cầu thép nặng 10 tấn chỉ trong một đêm - Ảnh 1.

Cây cầu thép nặng 10 tấn bắc qua kênh Hasdeo Left ở thành phố Korba thuộc bang Chhattisgarh của Ấn Độ đã bị một nhóm trộm cưa sạch trong một đêm

Ảnh: Chụp màn hình Indiatoday.in

Ông Patle cho hay kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm không rõ danh tính đã sử dụng máy cắt kim loại dùng khí để cắt lan can sắt của cấu trúc cầu.

Ông Patle cho biết thêm dựa trên đơn tố cáo bằng văn bản nhận được tại đồn cảnh sát CSEB, một đội cảnh sát đặc nhiệm đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Sau khi phân tích kỹ thuật, thu thập thông tin từ người cung cấp tin và tiến hành điều tra liên tục, cảnh sát đã xác định được 15 nghi phạm trong vụ án. Trong đó có 5 người đã bị bắt, gồm Lochan Kevat (20 tuổi), Jaysingh Rajput (23 tuổi), Moti Prajapati (27 tuổi), Sumit Sahu (19 tuổi) và Keshavpuri Goswami (22 tuổi), đều là cư dân của khu vực do đồn cảnh sát CSEB phụ trách.

Các nỗ lực đang được tiến hành để truy tìm 10 nghi phạm còn lại, trong đó có cả những nghi phạm cầm đầu là Mukesh Sahu và Aslam Khan, theo ông Patle.

Cũng theo ông Patle, trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm bị bắt giữ đã thú nhận họ trộm cây cầu thép để bán sắt vụn.

Trưởng đồn cảnh sát CSEB Bhimsen Yadav cho hay giới chức đã thu lại được khoảng 7 tấn thép, bị nhóm trộm giấu dưới kênh. Ông Yadav thông báo thêm chiếc xe được dùng để vận chuyển số thép bị đánh cắp cũng đã bị thu giữ, và cảnh sát đang điều tra xem số thép còn lại đã được bán ở đâu.

Trao đổi với Hãng tin PTI qua điện thoại, ủy viên hội đồng Shrivas cho hay cây cầu nói trên được xây dựng cách đây gần 40 năm.

Kể từ khi vụ trộm xảy ra, người dân địa phương đã phải sử dụng một cây cầu bê tông gần đó để băng qua con kênh, theo ông Shrivas.

