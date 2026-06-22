Úc bán công nghệ radar cho Canada theo thỏa thuận 2,5 tỉ AUD

"Đây là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Úc và Canada luôn là những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng thực sự, với những gì chúng tôi đã ký kết hôm nay, mối quan hệ giữa hai nước giờ đây đã có một chiều hướng chiến lược rất quan trọng", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay.

Đây cũng là thương vụ bán công nghệ radar tiên tiến đầu tiên của Úc cho nước khác, theo chính phủ Úc.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu trong cuộc họp báo ở Singapore vào ngày 30.5 Ảnh: Reuters

Công ty BAE Systems Australia dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng hệ thống radar tiên tiến A-OTHR theo thỏa thuận trên vào ngày 1.7, đánh dấu giai đoạn đầu tiên của sự hợp tác rộng rãi hơn giữa Úc và Canada về hệ thống radar tầm xa.

Hệ thống radar tầm xa tần số cao mạnh mẽ này cung cấp khả năng giám sát tầm xa để cải thiện khả năng phòng thủ và cung cấp hệ thống cảnh báo sớm.

Đây là "xương sống" của hệ thống giám sát tầm xa phía bắc của Úc, và là hệ thống radar tầm xa tiên tiến nhất trên thế giới, theo Bộ trưởng Marles. "Giống Úc, Canada có những khu vực rộng lớn cần giám sát, nên Canada sẽ sử dụng hệ thống này để tiến hành giám sát khu vực Bắc Cực", ông Marles nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Úc, lực lượng không quân nước này quản lý Mạng lưới radar tác chiến Jindalee từ 3 địa điểm, cung cấp khả năng giám sát ở phạm vi 1.000-3.000 km.

Đây cũng là thương vụ bán công nghệ radar tiên tiến đầu tiên của Úc cho nước khác, và sẽ hỗ trợ khoảng 300 việc làm kỹ thuật tại Úc, theo chính phủ nước này.

Tương tự, Quốc vụ khanh phụ trách mua sắm quốc phòng Canada Stephen Fuhr cho hay thỏa thuận mới cũng sẽ tạo ra gần 2.300 việc làm mỗi năm tại nước ông trong vòng 5 năm tới.