Mỹ sớm thử nghiệm radar mới cho B-52 và bay thử chiếc B-21 thứ hai

Đội Bảo trì Máy bay số 23 thực hiện việc đổi ăng ten radar cho một chiếc B-52H Stratofortress tại căn cứ không quân Morón (Tây Ban Nha) hôm 10.3.2023 ảnh: không quân mỹ

Tạp chí Air & Space Forces hôm 28.8 dẫn lời Trung tướng Andrew J. Gebara, Phó Tham mưu trưởng phụ trách răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân, cho biết radar mới của dòng máy bay ném bom chiến lược B-52 chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

Vị tướng cũng dự kiến chiếc máy bay ném bom thế hệ kế tiếp B-21 Raider thứ hai cũng bắt đầu bay thử nghiệm trước khi hết năm nay.

Thông tin trên đã được công bố tại sự kiện do Viện Mitchell về Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ (thuộc Hiệp hội Không quân Mỹ) tổ chức hôm 27.8.

"Tôi cho rằng chúng ta đang tiến rất sát đến ngưỡng đưa chiếc radar mới đầu tiên đến căn cứ không quân Edwards cho hoạt động thử nghiệm", tướng Gebara đề cập đến hệ thống radar mới của B-52.

Nằm trong những đợt nâng cấp cấu hình then chốt cho phiên bản B-52J, chương trình Hiện đại hóa Radar B-52 được triển khai nhằm thay thế hệ thống radar analog AN/APQ-166 lỗi thời và thường xuyên trục trặc bằng radar AN/APQ-188 mới của nhà thầu Raytheon.

Chiếc B-21 Raider trong chuyến bay thử ở căn cứ không quân Edwards ở bang California ảnh: không quân mỹ

Bên cạnh việc nâng cấp dòng máy bay ném bom chiến lược B-52, Lầu Năm Góc cũng đặt mục tiêu biến dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 trở thành trụ cột của phi đội oanh tạc cơ tương lai của Không quân Mỹ.

Về dự án này, tướng Gebara nhắc lại thông báo hồi tháng trước của tướng Thomas A. Bussiere, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, rằng chiếc B-21 thứ hai sẽ sớm bay thử.

"Chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu; chúng tôi bắt đầu bay thử nghiệm; và tôi cho rằng chúng tôi gần đây đã cho biết chiếc B-21 thứ hai sẽ sớm bay", tướng Gebara nói.

Vị tướng thêm rằng tất cả những diễn biến trên đều phản ánh rõ ràng chương trình B-21 đang đi đúng hướng, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đang gặt hái kết quả khả quan.