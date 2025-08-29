Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ sớm thử nghiệm radar mới cho B-52 và bay thử chiếc B-21 thứ hai

Thụy Miên
Thụy Miên
29/08/2025 10:10 GMT+7

Theo người phụ trách các chương trình răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân Mỹ, radar mới của máy bay ném bom chiến lược B-52 sắp bước vào giai đoạn bay thử, và dự kiến chiếc B-21 thứ hai cũng cất cánh trong năm nay.

- Ảnh 1.

Đội Bảo trì Máy bay số 23 thực hiện việc đổi ăng ten radar cho một chiếc B-52H Stratofortress tại căn cứ không quân Morón (Tây Ban Nha) hôm 10.3.2023

ảnh: không quân mỹ

Tạp chí Air & Space Forces hôm 28.8 dẫn lời Trung tướng Andrew J. Gebara, Phó Tham mưu trưởng phụ trách răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân, cho biết radar mới của dòng máy bay ném bom chiến lược B-52 chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

Vị tướng cũng dự kiến chiếc máy bay ném bom thế hệ kế tiếp B-21 Raider thứ hai cũng bắt đầu bay thử nghiệm trước khi hết năm nay.

Thông tin trên đã được công bố tại sự kiện do Viện Mitchell về Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ (thuộc Hiệp hội Không quân Mỹ) tổ chức hôm 27.8.

"Tôi cho rằng chúng ta đang tiến rất sát đến ngưỡng đưa chiếc radar mới đầu tiên đến căn cứ không quân Edwards cho hoạt động thử nghiệm", tướng Gebara đề cập đến hệ thống radar mới của B-52.

Nằm trong những đợt nâng cấp cấu hình then chốt cho phiên bản B-52J, chương trình Hiện đại hóa Radar B-52 được triển khai nhằm thay thế hệ thống radar analog AN/APQ-166 lỗi thời và thường xuyên trục trặc bằng radar AN/APQ-188 mới của nhà thầu Raytheon.

- Ảnh 2.

Chiếc B-21 Raider trong chuyến bay thử ở căn cứ không quân Edwards ở bang California

ảnh: không quân mỹ

Bên cạnh việc nâng cấp dòng máy bay ném bom chiến lược B-52, Lầu Năm Góc cũng đặt mục tiêu biến dòng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 trở thành trụ cột của phi đội oanh tạc cơ tương lai của Không quân Mỹ.

Về dự án này, tướng Gebara nhắc lại thông báo hồi tháng trước của tướng Thomas A. Bussiere, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, rằng chiếc B-21 thứ hai sẽ sớm bay thử.

"Chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu; chúng tôi bắt đầu bay thử nghiệm; và tôi cho rằng chúng tôi gần đây đã cho biết chiếc B-21 thứ hai sẽ sớm bay", tướng Gebara nói.

Oanh tạc cơ tàng hình B-21 mới của Mỹ lộ thêm hình ảnh

Vị tướng thêm rằng tất cả những diễn biến trên đều phản ánh rõ ràng chương trình B-21 đang đi đúng hướng, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đang gặt hái kết quả khả quan.

Tin liên quan

Oanh tạc cơ B-52 suýt va chạm 2 máy bay dân sự trong 1 ngày

Oanh tạc cơ B-52 suýt va chạm 2 máy bay dân sự trong 1 ngày

Một oanh tạc cơ B-52 của Không quân Mỹ đã suýt va chạm với 2 máy bay dân sự trong cùng 1 ngày, theo báo cáo sơ bộ được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố hôm 28.8.

Máy bay ném bom chiến lược tương lai B-21 của Mỹ đã cất cánh

Mỹ trình làng oanh tạc cơ tàng hình B-21

Khám phá thêm chủ đề

B-52 B-21 Không quân Mỹ phi đội oanh tạc cơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận