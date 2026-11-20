Ông Trump chuẩn bị họp báo tổng kết chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Trump thông báo rằng ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào giờ ăn trưa ngày 20.11 tại Nhà Trắng để thảo luận về chuyến công du châu Á vừa kết thúc.

"Đang trên đường trở về Washington, D.C. từ Trung Quốc. Đây là một chuyến đi tuyệt vời và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 12 giờ trưa mai tại Nhà Trắng", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social khi đang ở trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 19.11 (giờ Mỹ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ từ Trung Quốc ngày 19.11 ẢNH: AP

Chuyến công du bắt đầu tại Philippines. Sau đó, Tổng thống Mỹ khép lại chuyến đi 3 ngày đầy bận rộn bằng một cuộc gặp mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cũng đã có các cuộc hội đàm song phương.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trước đó với Đài NBC News, chủ nhân Nhà Trắng nói rằng "những mối quan hệ tuyệt vời" đã được thiết lập trong suốt hội nghị cấp cao APEC.

Ông Trump không vội quyết định về Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một trên đường về nước sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cho biết ông không vội ra quyết định về xung đột với Iran trong năm nay.

Khi được hỏi về khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới, Tổng thống Trump nói: "Tôi sẽ trao đổi với các bạn về vấn đề này sau khi bước sang năm mới. Chúng tôi có thời gian".

Cũng trong ngày 19.11, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột tại Iran hoặc phải được quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục.

Với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện đã bác bỏ nghị quyết về thẩm quyền tham chiến (vốn đã được Hạ viện thông qua trước đó). Các lá phiếu phản đối nghị quyết chủ yếu là của đảng Cộng hòa và phe ủng hộ hầu hết là đảng Dân chủ.

Ông Putin tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine sau cuộc tấn công cầu Crimea

Trong cuộc họp báo ngày 19.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cầu Crimea là một công trình thuần túy dân sự và không được sử dụng để vận chuyển dầu thô hay đạn dược, theo TASS.

Về các cuộc tấn công của Ukraine gây hư hại cây cầu trong vài ngày qua, ông Putin tuyên bố phản ứng của Nga sẽ mạnh hơn nhiều so với những gì Kyiv đã gây ra cho cây cầu này.

Ảnh vệ tinh chụp cầu Crimea ngày 16.11 và ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi nhận được những lời kêu gọi từ khắp nơi: 'Hãy dừng lại, hãy đạt được thỏa thuận về việc ngừng bắn trên biển hoặc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng'. Thú thật, tôi đã thảo luận vấn đề này với các đồng nghiệp trong Hội đồng An ninh và đề nghị họ cân nhắc, xem xét lại để chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào sau các cuộc tấn công vào cầu Crimea. Chúng tôi sẽ đáp trả những hành động này".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo nhấn mạnh chắc chắn Nga sẽ khôi phục cầu Crimea, công trình nối miền nam Nga với bán đảo Crimea. "Thực tế có hai cây cầu - một cầu đường bộ và một cầu đường sắt. Cầu đường bộ đã bị hư hại nghiêm trọng, trong khi cầu đường sắt, theo tôi được biết, đã được khôi phục", ông Putin cho biết thêm.

Phía Ukraine chưa bình luận tuyên bố mới của ông Putin, nhưng trước đó xác nhận đã tấn công cầu đường bộ và cầu đường sắt Crimea, với lập luận để trả đũa các cuộc tấn công của Nga.

Anthropic đạt định giá 1.760 tỉ USD sau ngày giao dịch đầu tiên

Màn chào sân ấn tượng của Anthropic: Cổ phiếu của công ty đứng sau mô hình Claude đã bắt đầu được giao dịch trên thị trường đại chúng vào ngày 19.11 và đóng cửa ở mức 97,17 USD - tăng 17% so với giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), theo CNN.

Được thành lập cách đây mới gần 6 năm, Anthropic đạt mức định giá 2.000 tỉ USD ngay trong phiên giao dịch đầu tiên sau cú IPO, cho thấy sự hào hứng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo giá đóng cửa, công ty đạt mức định giá thị trường là 1.760 tỉ USD.

Trong khi cổ phiếu Anthropic tăng vọt, phần còn lại của thị trường lại sụt giảm. Các chỉ số chứng khoán đóng cửa ở mức thấp hơn đáng kể so với đầu phiên, do những lo ngại xoay quanh các tin tức cụ thể của từng cổ phiếu, cùng với sự bất ổn kéo dài về quá trình phát triển AI.

Phát biểu tại sàn giao dịch Nasdaq, CEO Dario Amodei và Chủ tịch Daniela Amodei của Anthropic đã nhấn mạnh cả tiềm năng lẫn những rủi ro của AI. 7 nhà đồng sáng lập của công ty hiện sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục tỉ USD mỗi người. Họ cũng đã cam kết dành 80% cổ phần của mình tại Anthropic cho các hoạt động từ thiện.