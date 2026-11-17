Lại thêm sự cố hàng không ở Mỹ

Hãng hàng không United Airlines ngày 16.11 (giờ Mỹ) thông báo về một sự cố hệ thống trên diện rộng, chỉ vài ngày sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc trong hơn 4 giờ đồng hồ do lỗi liên lạc ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát không lưu.

Nguyên nhân gây ra sự cố tại United Airlines cũng như số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng hãng hàng không này cho biết họ đang nỗ lực để khôi phục hoạt động bình thường.

Trong tuyên bố cập nhật sau đó, hãng khẳng định đã khắc phục xong một sự cố kỹ thuật gây chậm trễ các chuyến bay khởi hành, đồng thời nói thêm rằng các chuyến bay đang trên không và các chuyến bay do United Express vận hành không bị ảnh hưởng, theo Reuters sáng 17.11.

Một hành khách nhìn vào bảng thông tin chuyến bay tại sân bay Ronald Reagan Washington ở bang Virginia, Mỹ ngày 14.11 Ảnh: Reuters

Microsoft nêu nguyên nhân sự cố gián đoạn dịch vụ toàn cầu

Microsoft đã xác định được các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố gián đoạn toàn cầu vào tuần trước, làm tê liệt Outlook, Exchange cùng nhiều phần mềm văn phòng thiết yếu khác.

Trong bản báo cáo sơ bộ công bố ngày 16.11, Microsoft chỉ ra 3 yếu tố dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động kéo dài 24 giờ gồm một lỗi tồn tại từ nhiều tháng trước, sự cố ở các kết nối nội bộ và vấn đề về năng lực máy chủ.

Theo các lãnh đạo Microsoft, dù mỗi yếu tố này đều có thể dễ dàng xử lý nếu đứng riêng lẻ, nhưng khi kết hợp lại, chúng đã gây ra một sự cố nghiêm trọng, khó khắc phục hơn nhiều.

Theo The Guardian ngày 17.11, Microsoft cho biết họ đã giải quyết xong vấn đề và khôi phục dịch vụ, đồng thời đưa ra lời xin lỗi và khẳng định sự cố này không xuất phát từ một vụ tấn công an ninh mạng.

Microsoft cho biết đã khắc phục sự cố gián đoạn toàn cầu Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên nền tảng X hôm 16.11, ông Charles Lamanna, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Copilot, Agents và nền tảng tại Microsoft, cho biết một lỗi tiềm ẩn xuất hiện từ tháng 7 đã khiến các máy chủ của Microsoft bị quá tải và không còn phản hồi.

Ông Lamanna giải thích rằng thông thường, công ty sử dụng hai cổng kết nối mạng đóng vai trò là điểm truy cập và thoát để kết nối các hệ thống riêng biệt, cho phép dữ liệu truyền tải qua lại. Tuy nhiên, một trong các cổng này đã ngừng hoạt động đối với Microsoft Teams, gây áp lực quá tải lên cổng kết nối chính. Cùng lúc đó, hơn 14% năng lực máy chủ của công ty cũng không hoạt động do một sự cố khác xảy ra từ ngày hôm trước.

"Sự kết hợp giữa khối lượng công việc tăng cao và năng lực máy chủ bị sụt giảm đã kích hoạt lỗi tiềm ẩn từ tháng 7. Điều này khiến các yêu cầu truy cập tích tụ lại cho đến khi các máy chủ hoàn toàn ngừng phản hồi. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm lưu lượng truy cập đạt đỉnh tại Mỹ", ông Lamanna giải thích.

Ông Lamanna cho biết thêm việc khắc phục lỗi này trở nên khó khăn vì nó đã tồn tại từ nhiều tháng trước; do đó, không thể giải quyết đơn giản bằng cách hoàn tác một thay đổi gần đây như thông thường. "Quá trình khôi phục mất nhiều thời gian hơn thường lệ vì ngay khi các máy chủ hoạt động trở lại, chúng lập tức bị quá tải bởi lưu lượng truy cập đang chờ sẵn và lại rơi vào trạng thái không phản hồi", ông nhấn mạnh.

Ông cho biết công ty dự định sẽ công bố một bản báo cáo cuối cùng với thông tin chi tiết hơn.

Phát biểu mới của CEO Open AI

AFP sáng 17.11 dẫn lời ông Sam Altman, CEO của OpenAI, nói rằng cách Silicon Valley giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI) với thế giới đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Phát biểu này được đưa ra gần hai tuần sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ giáng một đòn mạnh vào tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu của ngành công nghệ này.

"Tôi tin rằng các trung tâm dữ liệu rồi sẽ được xây dựng, nhưng rõ ràng là cách thức vận hành, quy trình xây dựng và cách tương tác với cộng đồng hiện nay đang không nhận được sự ủng hộ từ người dân", ông Altman chia sẻ tại một hội nghị công nghệ ở Menlo Park, bang California.

Ông cho rằng nước Mỹ vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển cơ sở hạ tầng này dù cho biết rất thấu hiểu tâm lý không muốn có một trung tâm dữ liệu đặt ngay trong cộng đồng của mình.