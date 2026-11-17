Tờ The Jerusalem Post ngày 16.11 đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa đi vào khu vực của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), nâng tổng số lên 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này hiện diện tại đây. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt gia nhập đội hình cùng các tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn tiếp diễn, cùng với các cuộc thảo luận trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có nên tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Tehran hay không.

Iran công khai ảnh, dọa săn lùng 2 sĩ quan Mỹ

Iran tấn công căn cứ Mỹ

Các nước vùng Vịnh trong nhiều tuần qua lo ngại về khả năng Iran sẽ không kích trở lại nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ theo các điều kiện của Tehran. Lo ngại này đã trở thành hiện thực khi Iran tiến hành 2 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain. Vụ tấn công của Iran vào Bahrain ngày 15.11 đánh dấu đợt tấn công thứ 2 bằng UAV của Tehran trong vòng 3 ngày nhằm trả đũa các đòn không kích từ Mỹ, tờ The Guardian đưa tin. Bahrain cho biết đã đánh chặn các UAV trước khi chúng đến mục tiêu. Tuần trước, Tổng thống Trump gọi các cuộc tấn công của Washington vào mục tiêu tại Iran, bao gồm đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, là những đòn không kích quy mô nhỏ. Ông Trump nói các đồng minh ở vùng Vịnh đã đề nghị Mỹ không thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm ngăn leo thang xung đột.

Khói bốc lên trong xung đột giữa Houthi và quân chính phủ tại tỉnh Lahj ở Yemen trong hình ảnh đưa ra hôm 15.11 ẢNH: REUTERS

Theo CNN, Iran còn đang gia tăng áp lực khi tìm cách ngăn chặn dầu và khí đốt vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi nền kinh tế trong nước đang chịu áp lực nặng nề dưới các lệnh phong tỏa và cấm vận. IRGC cho hay 6 tàu chở dầu đã bốc cháy hoặc chìm sau các vụ việc liên quan đến thủy lôi tại eo biển Hormuz trong 2 ngày 15 và 16.11. Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo tàu thuyền không đi vào "những khu vực bị cấm" ở eo biển.

Houthi tăng ảnh hưởng tại Yemen

Tại Yemen, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tiếp tục giao tranh với quân chính phủ. Đài Al Masirah TV ngày 16.11 đưa tin Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb ở phía tây nam Yemen, sau khi đẩy lùi quân chính phủ khỏi khu vực này. Bên cạnh đó, Houthi còn tuyên bố đã đẩy lùi các tay súng của chính phủ khỏi khu vực Kharaz, đồng thời cho biết họ đã phóng 6 tên lửa vào trại Qa'wah. Cả hai địa điểm này đều nằm tại tỉnh Lahj ở miền nam Yemen.

Trước đó, lực lượng chính phủ Yemen hôm 15.11 cho biết họ đang rút khỏi khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb nhằm tập trung bảo vệ Aden trước lực lượng Houthi. Theo Reuters, đây là bước lùi lớn đối với chiến dịch phản công kéo dài 6 tuần của quân chính phủ Yemen nhằm tái chiếm khu vực ven biển Đỏ do Houthi kiểm soát.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 16.11 thúc đẩy một "tiến trình ngoại giao nghiêm túc" nhằm chấm dứt xung đột. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines, ông Guterres nói rằng tình trạng bế tắc ngoại giao theo kiểu "không hòa bình cũng chẳng phải chiến tranh" đang gây ra "những hậu quả tàn khốc đối với nền kinh tế toàn cầu". Ông nhấn mạnh đến những hậu quả như giá nhiên liệu tăng cao, việc khó mua phân bón, cùng nhiều tác động tiêu cực khác.