Trực thăng hải quân Mỹ phát tín hiệu khẩn, nghi rơi xuống biển Đỏ

Hãng Anadolu ngày 6.10 đưa tin sự cố xảy ra hôm 5.10 khi chiếc trực thăng Sikorsky MH-60R Seahawk (hoạt động với mã hiệu VVHR512) của Hải quân Mỹ đang bay trên khu vực biển Đỏ. Vào khoảng chiều 5.10, phi hành đoàn trên máy bay bất ngờ phát đi tín hiệu khẩn cấp.

Thời điểm đó, chiếc trực thăng đang hoạt động gần không phận thành phố Yanbu, nằm dọc bờ biển phía tây của Ả Rập Xê Út. Dữ liệu từ các nền tảng theo dõi chuyến bay công khai cho thấy máy bay đang duy trì độ cao khoảng 145 m khi tín hiệu khẩn được kích hoạt.

Thủy thủ trên tàu khu trục USS Delbert D. Black của Mỹ chất hàng lên trực thăng MH-60R Sea Hawk tại Trung Đông hồi tháng 6 ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, độ cao hiển thị của trực thăng tụt thẳng xuống mức 0. Chiếc MH-60R Seahawk hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống theo dõi, làm dấy lên những lo ngại về một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hải quân Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc trên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khẩn cấp này vẫn còn là một ẩn số. Washington cũng chưa cung cấp thông tin chi tiết về số lượng thành viên có mặt trên máy bay hay sự an nguy hiện tại của họ.

Hãng Tasnim cho rằng chiếc trực thăng rất có khả năng đã lao xuống biển. Dù vậy, vẫn chưa có bất kỳ sự xác nhận chính thức nào về một vụ rơi máy bay.

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Sự cố trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với điểm nóng gần đây là các cuộc tấn công giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Houthi cũng đang đối đầu với quân chính phủ Yemen. Trong ngày 5.10, lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đạt bước tiến trong các đợt phản công đẩy lui Houthi dọc theo eo biển Bab al-Mandeb ở biển Đỏ.



