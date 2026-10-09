Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln trở về sau gần một năm

Theo AFP, hàng ngàn gia đình các quân nhân Mỹ hôm 8.10 đã đứng xếp hàng dọc bến cảng ở thành phố San Diego (bang California, Mỹ) suốt nhiều giờ để chờ đón người thân. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khi hơn 100 người cha lần đầu tiên được nhìn thấy mặt con trực tiếp. "Chào con gái cưng của ba", một thủy thủ mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy cô con gái mới biết đi.

Thủy thủ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đoàn tụ với vợ con tại cảng California, Mỹ ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời California vào tháng 11.2025 để làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tàu sau đó được lệnh chuyển hướng đến Trung Đông ngay trước thềm chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Suốt nhiều tháng ròng rã, con tàu liên tục bám biển và chỉ có một lần cập cảng tại Thái Lan vào đầu tháng 9.

Chia sẻ về khoảng thời gian xa cách, cô Alba Solano cho biết việc liên lạc với người yêu trên tàu vô cùng khó khăn. "Chúng tôi chủ yếu trao đổi qua email hoặc thỉnh thoảng nhắn tin. Các cuộc gọi điện thoại thì rất tệ, anh ấy có thể nghe thấy chúng tôi nhưng chiều ngược lại thì không. Phải đến khi tàu cập cảng Thái Lan, chúng tôi mới có một cuộc gọi video rõ nét thực sự", cô Solano kể lại.

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Bà Patricia Harmon, một cựu quân nhân lục quân đang chờ đón con trai, nói với AFP rằng bà thấu hiểu những khó khăn và áp lực mà thủy thủ đoàn phải đối mặt khi sinh hoạt dài ngày trên biển mà không có nhiều không gian hay các hoạt động giải trí. Dù vậy, mọi vất vả dường như tan biến trong khoảnh khắc đoàn tụ. "Thằng bé vô cùng háo hức. Tin nhắn đầu tiên con gửi cho tôi chỉ có một chữ ngắn gọn: 'Đất liền!'. Cả nhà chúng tôi đều đang rất phấn khích", bà Harmon nghẹn ngào.

Những thủy thủ rời tàu sân bay USS Abraham Lincoln để đoàn tụ với gia đình ẢNH: REUTERS

Chuyến trở về quê nhà diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đích thân lên tàu USS Abraham Lincoln để chào đón các quân nhân. Ông Hegseth nhấn mạnh đây là một cột mốc chưa từng có tiền lệ trong một đợt triển khai của tàu sân bay, khi nhóm tác chiến đã thực hiện tổng cộng 10.000 chuyến xuất kích, với gần 4.000 chuyến làm nhiệm vụ chiến đấu, tích lũy 23.000 giờ bay.