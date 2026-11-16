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    Liên Hiệp Quốc cảnh báo về 'con dao hai lưỡi' đối với khí hậu toàn cầu

    Khánh An
    Khánh An
    Hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố sáng kiến mới hướng đến việc khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tìm kiếm các giải pháp khí hậu, đồng thời đánh giá rủi ro môi trường của công nghệ này.
    Trí tuệ nhân tạo là 'con dao hai lưỡi' đối với tình trạng nóng lên toàn cầu - Ảnh 1.

    Ông Stiell phát biểu tại COP31

    ẢNH: REUTERS

    Hãng AFP ngày 16.11 dẫn lời Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu Simon Stiell nhấn mạnh tiềm năng to lớn cùng những hiểm họa của trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.

    Phát biểu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại thành phố Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh quốc gia chủ nhà khởi xướng một sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề này.

    Sáng kiến mang tên Cam kết Trí tuệ nhân tạo Antalya hướng đến việc khai thác tiềm năng của AI trong việc tìm kiếm các giải pháp khí hậu và đánh giá những rủi ro môi trường ngày càng gia tăng của công nghệ này.

    Cam kết này đã nhận một số sự ủng hộ, nhưng số lượng quốc gia tham gia vẫn còn khá khiêm tốn.

    "Chúng ta đang đứng trước một thời điểm công nghệ mang cả tiềm năng to lớn lẫn hiểm họa khôn lường. AI và các công nghệ tiên phong khác giống như con dao hai lưỡi", ông Stiell phát biểu tại lễ công bố cam kết.

    "Lợi ích của AI phải lớn hơn những chi phí ngày càng tăng mà công nghệ này gây ra", ông nhấn mạnh.

    AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ cải thiện dự báo thời tiết đến giám sát khí thải công nghiệp và tối ưu hóa năng lượng tái tạo.

    Tuy nhiên, các trung tâm dữ liệu - nơi vận hành công nghệ này - lại tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và nước.

    Hồi tháng 6, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các công ty AI công khai tác động môi trường của hoạt động phát triển và vận hành AI, đồng thời cam kết sử dụng năng lượng tái tạo để vận hành toàn bộ các trung tâm dữ liệu vào năm 2030.

    Một nghiên cứu của LHQ cho thấy, vào năm 2025, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện nhiều hơn từng quốc gia trên thế giới, ngoại trừ 10 nước có mức tiêu thụ cao nhất. Đến năm 2030, mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu có thể cao hơn mức tiêu thụ của tất cả quốc gia, ngoại trừ 5 nước đứng đầu

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    Khí hậu trí tuệ nhân tạo COP31 AI Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Antalya Thổ Nhĩ Kỳ Simon Stiell

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