Nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới Moody's Ratings vừa công bố báo cáo triển vọng sắp tới của các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam được xếp hạng triển vọng tích cực.

Chống chịu tốt trước thách thức

Theo đó, năm 2026, chính phủ, doanh nghiệp và ngân hàng tại các thị trường mới nổi đã chống chịu tốt với những biến động từ thuế quan, các tranh chấp địa chính trị và giá năng lượng cao mà không để xảy ra tình trạng suy giảm chất lượng tín dụng trên diện rộng. Khả năng chống chịu sẽ tiếp tục được duy trì trước các vấn đề tín dụng trọng yếu đã được xác định cho năm tới. Tuy nhiên, các đơn vị phát hành nợ tại thị trường mới nổi rất đa dạng, và khả năng ứng phó của họ trước tình trạng giá năng lượng và lãi suất tăng cao, cùng với những bất ổn kéo dài về thương mại và địa chính trị, sẽ khác biệt đáng kể.

Tác động của chi phí nợ cao hơn sẽ không đồng đều giữa những thực thể tại các thị trường mới nổi. Ảnh hưởng từ lãi suất tăng sẽ phụ thuộc vào loại tiền tệ phát hành - khoảng 90% tổng dư nợ trái phiếu tại các thị trường mới nổi được phát hành bằng nội tệ - cũng như mức nợ cụ thể của từng đơn vị. Nhìn chung, chính phủ và doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn so với các đối tác ở các nền kinh tế phát triển. Hơn nữa, hầu hết các chính phủ tại thị trường mới nổi đang tìm cách bù đắp chi phí lãi vay gia tăng bằng cách tăng thu ngân sách hoặc cắt giảm chi tiêu.

Moody’s Ratings dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7% trong năm 2027 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư quy mô lớn trên toàn cầu vào trung tâm dữ liệu, hệ thống sản xuất và lưới điện, cùng với quá trình điện khí hóa ngành giao thông vận tải và các lĩnh vực khác, sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu cao đối với một số loại hàng hóa. Trong đó, các nền kinh tế mới nổi đóng vai trò là nhà sản xuất chủ chốt các kim loại thiết yếu cho cơ sở hạ tầng - bao gồm đồng, bauxite, nhôm, kẽm và thiếc - sẽ là những bên hưởng lợi nhiều nhất từ nhu cầu trên. Các quốc gia này bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Chile, Peru và Indonesia.

Có sự phân hóa

Moody's Ratings đặt vấn đề về sự thay đổi chính sách của các chính phủ. Trong đó, năm 2027, chính phủ các nền kinh tế phát triển lớn có thể sẽ gia tăng sử dụng các biện pháp như quy định quản lý, thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và hỗ trợ nhà nước có mục tiêu nhằm giảm bớt áp lực tài khóa; điều này có thể dẫn đến những thay đổi chính sách bất ngờ. Tương tự, chính phủ tại nhiều nền kinh tế mới nổi cũng ngày càng can thiệp tích cực hơn vào hoạt động thương mại và phân bổ vốn.

Giữa bối cảnh đó, các nền kinh tế mới nổi có thể đối mặt nguy cơ bị áp thuế suất cao hơn hoặc gián đoạn khả năng tiếp cận các thị trường tiêu dùng lớn tại các nền kinh tế phát triển. Những ngành tập trung vào hàng tiêu dùng sẽ chịu tác động nặng nề nhất nếu khả năng tiếp cận thị trường bị gián đoạn bởi nhiều nguyên nhân như khả năng tiếp cận thị trường Mỹ hay EU, hoặc do sự dịch chuyển của hàng hóa Trung Quốc sang các thị trường mới nổi khác.

Một trong những mục tiêu của các biện pháp can thiệp chính trị hiện nay tại các nền kinh tế phát triển là bảo đảm quyền tiếp cận các chuỗi cung ứng trọng yếu, hoặc giảm bớt sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng tập trung vốn có thể trở thành những "nút thắt" gây gián đoạn. Khả năng vừa nêu buộc các nền kinh tế mới nổi phải cân nhắc những tiêu chí vượt ra ngoài yếu tố chi phí trước mắt, từ đó mở ra thêm cơ hội. Định hướng này sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vào các năng lực sản xuất thay thế dọc theo chuỗi cung ứng không chỉ đối với khoáng sản và kim loại (dạng thô hoặc tinh chế), mà còn trong các lĩnh vực năng lượng, hóa chất và thực phẩm.

Moody's Ratings dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 của các nền kinh tế mới nổi lớn nhất có sự phân hóa rõ rệt, như Trung Quốc khoảng 4,2% nhưng Ấn Độ lên đến 7%. Mức tăng trưởng có thể cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong đó, nhu cầu hàng hóa cơ bản tiếp tục duy trì sẽ là động lực tăng trưởng then chốt đối với một số quốc gia. Mức độ tiêu dùng tốt - nhờ được củng cố bởi các chính sách hỗ trợ - cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở mức cao sẽ là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng cho một số nền kinh tế mới nổi.