Cảng nước sâu ở Tây Phi thu hút sự quan tâm của Mỹ lẫn Trung Quốc?

Một hệ thống băng tải công suất lớn vận chuyển quặng sắt tại cảng Morebaya ở Guinea hôm 9.11 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.11 dẫn lời Bộ trưởng Mỏ và Địa chất Guinea Bouna Sylla cho hay nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ, Trung Quốc và các tổ chức đa phương cho dự án cảng nước sâu trị giá 1,9 tỉ USD.

Thông qua dự án, quốc gia Tây Phi này kỳ vọng sẽ tận dụng đà phát triển từ dự án quặng sắt khổng lồ Simandou, đồng thời đưa Guinea trở thành một trung tâm thương mại trong khu vực.

Đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất tại châu Phi, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Guinea nhằm tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của mình, trong bối cảnh các nước và nhà đầu tư đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng đối với cơ sở hạ tầng phục vụ các chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu.

Bộ trưởng Sylla cho biết chính phủ Guinea đã hoàn tất các nghiên cứu khả thi và đang làm việc với các bên tài trợ tiềm năng, bao gồm Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ, các nhà đầu tư Trung Quốc, Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Phi, Tập đoàn Tài chính châu Phi và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc lựa chọn nhà đầu tư hay khởi công dự án. Dự án này được thiết kế với độ sâu luồng tàu 20 mét, có khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải 200.000 tấn.

Cảng này sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Guinea kể từ dự án khai thác quặng sắt Simandou trị giá khoảng 20 tỉ USD, vốn đã bắt đầu xuất khẩu lô quặng sắt đầu tiên vào năm ngoái sau nhiều thập niên trì hoãn.

Dự án Simandou do Tập đoàn đa quốc gia Rio Tinto, Tập đoàn thép Baowu của Trung Quốc cùng các đối tác khác phối hợp phát triển, bao gồm một tuyến đường sắt dài 600 km và một bến cảng xuất khẩu nước sâu.

Guinea là quốc gia sản xuất bô xít lớn nhất thế giới. Tại đây, các công ty khai thác mỏ phần lớn đều tự xây dựng hệ thống đường sắt và bến cảng xuất khẩu chuyên biệt phục vụ cho từng dự án riêng lẻ.

Cảng biển mới này sẽ đánh dấu bước chuyển dịch sang mô hình cơ sở hạ tầng dùng chung, có khả năng phục vụ cả các ngành công nghiệp khác và người dùng trong khu vực.

Xét về khía cạnh kinh tế, Bộ trưởng Sylla cho biết dự án này sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn thay thế hệ thống đường sắt và cảng xuất khẩu chuyên biệt mà các doanh nghiệp khai thác bô xít đang sử dụng