Điện Kremlin nói sẵn sàng cho chiến dịch nhân đạo mới theo 'mô hình Oleshky'

Hãng TASS ngày 13.11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh chiến dịch nhân đạo tại Kostiantynivka (được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất ngày 12.11) là một sáng kiến rất quan trọng.

"Sau cuộc gặp của Tổng thống Putin với những đại diện Mỹ, một sáng kiến nhân đạo rất quan trọng đã được nêu lên. Sáng kiến này tiếp nối những kinh nghiệm đã có được tại Oleshky", ông Peskov nói. Đại diện Điện Kremlin cũng kêu gọi Mỹ sử dụng sức ảnh hưởng để thuyết phục Ukraine chấp thuận sáng kiến mới tại Kostiantynivka.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine từng nhất trí ngừng bắn cục bộ và hỗ trợ nhân đạo tại thành phố Oleshky (miền nam Ukraine, do lực lượng Nga kiểm soát) từ ngày 27.10 - 1.11. Người phát ngôn Nga cho biết sáng kiến tương tự nhằm tạo điều kiện cho khoảng 400 - 500 người còn ở Kostiantynivka sơ tán đến các khu vực do Nga hoặc Ukraine kiểm soát tùy nguyện vọng.

Moscow đề xuất giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức chiến dịch cho 2 quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền là bà Yana Lantratova (Nga) và ông Dmytro Lubinets (Ukraine), những người đã có kinh nghiệm hợp tác tại Oleshky.

Nga đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine

Ông Putin còn đề nghị mời báo chí quốc tế đến đưa tin trực tiếp tại Kostiantynivka. Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đảm bảo an ninh sứ mệnh nhân đạo tại Kostiantynivka, bao gồm hoạt động rà phá mìn trước khi triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân. Kyiv chưa có phản hồi chính thức về đề xuất tại Kostiantynivka.

Liên quan tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.11 hoan nghênh việc Nga đồng ý để đại diện châu Âu trực tiếp tham gia vòng đàm phán tiếp theo, sau khi kết thúc vòng đàm phán 3 bên (Mỹ, Nga, Ukraine) ngày 10 - 11.11. Theo Hãng Reuters, lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng các bên sẽ xây dựng chương trình nghị sự cụ thể về ngừng bắn và giảm leo thang xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ tin tưởng vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra.