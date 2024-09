Miền Bắc vẫn mưa lớn

Tin tức thời tiết hôm nay 11.9.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (10.9), ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.9 - 3 giờ ngày 11.9 có nơi trên 50 mm như Cát Bà (Hải Phòng) 94 mm, Cao Sơn (Hòa Bình) 50,4 mm, Xuân Lộc (Thanh Hóa) 85 mm, Bản Chà Lúm (Nghệ An) 129,6 mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 77,6 mm…

Tin tức thời tiết hôm nay 11.9.2024: Lũ sông Hồng vẫn vượt lũ lịch sử năm 1968 ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, ngày 11.9, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Đêm 11.9, có mưa rào và giông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng và đông bắc Bắc bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa ngày 11.9, có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. Đêm 11.9 - 12.9, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 11.9, ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Ở khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo chiều tối và đêm 12.9 bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Hàng loạt sông lớn lũ trên báo động 3

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở trên mức nước lũ lịch sử năm 1968 (34,42 m); tại Phú Thọ đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 11.9, trên các sông như sau: sông Thao tại Yên Bái 35,27 m, trên báo động (BĐ) 3 là 3,27 m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42 m) 0,85 m; tại Phú Thọ 18,23 m, trên BĐ2 0,03 m; sông Cầu tại Đáp Cầu 6,99 m, trên BĐ3 0,69 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,01 m, trên BĐ3 0,71 m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,04 m, dưới BĐ3 0,26 m; trên sông Lô tại Tuyên Quang 27,65 m, trên BĐ3 1,65 m; tại Vụ Quang 20,71 m, trên BĐ3 0,21 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 5,69 m, dưới mức BĐ3 0,31 m; trên sông Hồng tại Hà Nội 10,54 m, trên BĐ2 0,04 m.

Trong 12 giờ tới lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức BĐ3; tại Phú Thọ biến đổi chậm ở mức BĐ2; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,80 m, trên BĐ3 1,80 m vào sáng sớm nay (11.9) sau đó xuống chậm; tại Vụ Quang tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 21,00 m, trên mức BĐ3 0,50 m vào trưa nay sau đó xuống; lũ trên sông Cầu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức BĐ3; lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3; lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh vào trưa ngày 11.9 và trên mức BĐ2.

Trong 12 - 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các địa phương: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ.

Mưa giông, lốc xoáy trên Biển Đông

Hiện nay, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị - Đà Nẵng, Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào và giông.

Dự báo, ngày và đêm 11.9, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 11.9, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 m. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.