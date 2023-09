Tin tức thời tiết hôm nay 14.9.2023: Mưa lớn ở Bắc bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 14.9.2023, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT) cho biết từ đêm qua (13.9), ở khu vực phía Đông Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.9 đến 3 giờ ngày 14.9 có nơi trên 100 mm như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 188,7 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 121,4 mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 120,6 mm…

Dự báo, ngày và đêm 14.9, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; riêng khu vực: Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc bộ (trong đó có khu vực Hà Nội) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 15.9, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng kéo dài đến ngày 16.9 TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Từ ngày 14 - 15.9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa - Nghệ An từ 70 - 120 mm, có nơi trên 200 mm; ở Hà Tĩnh - Quảng Bình từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng kéo dài đến ngày 16.9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún ở Quảng Ninh, Bắc Kạn và Thái Nguyên

Trong 6 giờ qua (từ 20 giờ ngày 13.9 đến 2 giờ ngày 14.9) tại khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cửa Ông 153 mm, Bản Sen 110 mm (Quảng Ninh), Thanh Mai 88 mm (Bắc Kạn),Trung Hội 110 mm, Bộc Nhiêu 97 mm (Thái Nguyên)…

Trong 6 giờ tới, tại khu vực nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực tỉnh các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Thái Nguyên đặc biệt các huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, TP.Cẩm Phả, TP.Hạ Long, TX.QuảngYên, TP.Móng Cái (Quảng Ninh); Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai (Thái Nguyên); Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Na Rì (Bắc Kạn).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.5.

